مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري
مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي فريق الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية. من الدوري المصري الممتاز على ملعب ” استاد الإنتاج الحربي”.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر، كما وستكون عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن.

أما بتوقيت الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة الأهلي والبنك الأهلي

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين فريق الأهلي والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري بلال علام.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية أمام منافسه البنك الأهلي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

كما وسيأتي في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، بدر بانون، بينما سيكون في وسط الفريق كلاً من: لويس ميكويسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن، محمود كهربا.

تشكيلة البنك الأهلي

وسيلعب المدير الفني لفريق البنك الأهلي خالد جلال أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود الزنفلي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد كوفي، محمد دبش، عاصم صلاح، وفي خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد فخري، محمود السيد، كما وسيكون في هجوم الفريق ثلاثي التشكيلة، شادي رضوان، كريم بامبو، محمود قاعود.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة مع الاتحاد السكندري في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، ومتساويًا بذلك مع منافسه البنك الأهلي الذي جاء في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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