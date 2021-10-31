فيفي عبده في فيديو رقص خاصّ بالعراقيين وبحركات غريبة!

تغزلت الراقصة المصرية فيفي عبده، بالفنانين العراقيين، مؤدية وصلة رقص على إحدى أغانيهم.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر (انستجرام)، وهي ترقص على أغنية (شكد حلو)، للفنانة همام أصيل.

وارتدت فيفي دشداشة فضفاضة، وتركت شعرها مسدولاً، وكانت تدور فقط دون حركاتها الراقصة المعتادة.

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وعقبت الراقصة المصرية على الفيديو ما نصه: (ايه الاغنية الحلوة دي تحياتي لشعب العراق و فنانين العراق).

سخرية وانتقادات

وأثارت حركات فيفي سخرية المتابعين، فجاء في التعليقات: (طالعه مثل الطائره الورقيه ….رح طيري ).

وكتب آخر: (ما تتلمي بقا).

كما سخرت متابعة في تعليقها قائلة: (رقصك زفت بتشيلى ذنوب على الفاضي والله).

بينما اقترح عليها أحد المتابعين الرقص على أغنية أخرى قائلاً: (في اغنية بتلبق الك اكثر والي هي هب الهوا وطار الثوب …..يا وليه انت مهبوله).

(عملت جني)

وقبل أيام، نشرت فيفي فيديو وهي ترقص على السطوح بفستان أخضر عاري الأكمام.

وعلقت: (مساء الفل ده فيديو صورته في الصيف و انا في الساحل و نسيت انزله، عجباني الاغنية دي اسمها عملت جني للمطرب مينا).

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كما ظهرت فيفي بفستان أزرق أوف شولدر، كشف الجزء الأعلى من صدرها.

ورقصت على أنغام أغنية للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، على شاطئ البحر.

وعلقت: (أغنية يا مسافر وناسي هواك، حسين الجسمي، ودي آخر حاجة صورتها في الساحل الشمالي).

(أحلى فيفي)

وفي سياق آخر، ظهرت فيفي عبده، ترقص مع حفيدتها، في فيديو مثير للجدل قبل أسابيع.

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جاء ذلك بعدما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، الفيديو على صفحتها عبر (انستجرام)، معقبة: (أحلى فيفي).

وظهرت فيفي عبده ترقص مع حفيدتها وتغني في حفل الفنان عمرو دياب.

بينما ظهرت حفيدة الراقصة المصرية بملابس جريئة تكشف عن بطنها.

وكانت فيفي ترقص وتحرك يدها وكأنها تشرح كلمات الأغنية بطريقة أثارت السخرية.

رقص فيفي عبده

وكانت فيفي قد وثقت قبل شهر لحظة وصولها إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان (قشطة رقص).

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ونشرت الراقصة مقطع فيديو فور وصولها معقبة: (مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم، فرحانة أني هاشوفكوا في إيطاليا).

كما قالت: (دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم).

وكتبت فيفي على الفيديو: (مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا).

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