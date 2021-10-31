عمرو دياب من أحضان سمية الخشاب لحسناء لبنانية .. ماذا يحدث؟ (فيديو)

أثار الفنان المصري عمرو دياب، الجدل بصورة جديدة مع حسناء لبنانية، نشرها بنفسه على (انستجرام).

عمرو دياب وحسناء لبنانية

وظهر عمرو دياب في الصورة يجلس بجانب اللبنانية تيارا واهب، معقبا: (اتقل وراضي).

بينما نشرت تيارا فيديو يجمعها بالهضبة لا يتعدى 5 ثواني.

لكن تيارا حذفته لاحقاً بسبب تعرضها للسخرية والهجوم بسبب الفلتر الذي استخدمته.

وتساءل الجمهور عن طبيعة علاقتهما، وما إذا كان سيجمعهما عمل جديد أم لا.

وجاء في التعليقات: (ده كل ما يعمل البوم جديد يغير في الصنف ).

وكتب آخر: (بتشغل ايه يعني هيا حلوة ماشي بس مين دي ).

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وسخر آخر في تعليقه: (اتهد بقا شوية هو انت ما بتضيعش وقت؟).

وتبين أن تيارا (19 عاماً) مودل لبنانية، وسبق أن شاركت الهضبة في إعلان “بيبسي” في صيف 2021.

سمية الخشاب وعمرو دياب

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب صوراً تجمعها بـ”دياب” أيضا.

وذلك على هامش لقاءهما في فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020”.

ونشرت سمية الخشاب عدة فيديوهات تجمعها بـ”عمرو” عبر حسابها على (انستجرام).

وظهر “دياب” في الفيديو وهو يحتضن سمية الخشاب، أثناء الغناء على أغنية (وياه).

معلقون: (متى كتب الكتاب؟)

وهو ما فجر أيضاً تعليقات ساخرة وشكوك حول علاقتهما.

وجاء في التعليقات: (لا دا الهضبة اتهبل ).

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وكتب آخر: (امتا كتب الكتاب والله لايقين علي بعض وعلي الأقل من سن بعض).

ولمح آخر معقباً: (اول مرة بشوفو بضحك من قلبو ).

وعلق آخر على سمية: (سميه خشاب دائم تصطاد المريشين تبنك وتطلق).

دينا الشربيني ترقص أمام الهضبة

وكان الهضبة قد ظهر مع دينا الشربيني، لأول مرة في نفس المكان منذ انفصالهما.

وظهر “دياب” بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بأحد الأفراح في مدينة الغردقة.

وكانت الفنانة دينا الشربيني حاضرة، وظهرت ترقص على أغاني الهضبة، وتردد معه دون أي ظهور علامات توتر أو امتعاض.

ويعد هذا الظهور الأول لدينا الشربيني و”دياب”، بعد انفصالهما منذ فترة وانتهاء علاقتهما بحسب المقربين منهما.

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