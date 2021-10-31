صورة لـ”إهانة” الخنجر العماني تثير الجدل في سلطنة عمان

تصدر وسم “الخنجر العماني” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في تويتر سلطنة عمان، بعد تداول صور لمجسم للخنجر العماني.

ومن خلال بحث وطن عبر الوسم وسبب تصدره، اتضح انتشار صورة لمجسم على شكل الخنجر العماني أثارت جدلاً واسعاً بين العمانيين، وفجرت غضبهم.

و أظهرت الصورة شخصاً يقف فوق مجسم الخنجر الذي يوجد بأحد الشوارع بقدميه ما اعتبره مغردون إهانة لأحد رموز السلطنة وشعاراتها.

الخنجر العماني رمز الدولة ومكانته عظيمة لدى كل عماني فهو التراث والعراقة والأصالة لبسه الائمة الكرام والسلاطين العظام على مر الزمان.

فهل يعقل اليوم نضع رمز بلدنا أسفل أقدامنا ونصعد، فليست القضية بأنه مجسم من عدمه وإنما هي ثوابت وعزة ورمز من رموز حضارتنا فحب عمان سلوك يجسده الواقع pic.twitter.com/EdUYNeNczp — أحمد العبري (@abu_aflah_) October 30, 2021

“رمز الدولة ومكانتها”

ونشر الصورة أحمد العبري، عضو مجلس الشورى العماني عن ولاية نزوي.

وعلق العبري بقوله:”الخنجر العماني رمز الدولة ومكانته عظيمة لدى كل عماني فهو التراث والعراقة والأصالة”.

وأضاف: “لبسه الأئمة الكرام والسلاطين العظام على مر الزمان”.

وتابع مستنكراً:”فهل يعقل اليوم نضع رمز بلدنا أسفل أقدامنا ونصعد، فليست القضية بأنه مجسم من عدمه وإنما هي ثوابت وعزة ورمز من رموز حضارتنا فحب عمان سلوك يجسده الواقع”.

وأحدثت الصورة ضجة واسعة بين العمانيين، الذين طالبوا بضرورة محاسبة هذا الشخص الذي يظهر في الصورة والتحذير من إهانة شعارات الدولة.

كما استنكر إبراهيم الجهضمي، موقف من يدافعون عن الشخص الذي داس فوق الخنجر العماني، وتبريرهم له بأنه أكيد لا يقصد هذا الأمر.

وقال:”الغريب أن البعض يدافع عنه ويعتبرها حركة غير مقصودة وحركة لا ترقى أن نتحدث عنها واخذوا يضعوا التبريرات له.”

شعارات الدولة والقانون العماني

وتابع موضحاً:”نحن لم نطالب بإعدامه أو سجنه أو جلده، لكن نطالب أن يتم نصحه وتوجيهه حتى لا نرى قريباً حركة العَلَمْ”.

ولفت آخرون إلى العقوبة التي يقرها القانون العماني، بحق من يهين شعارات الدولة.

وكتب أحد النشطاء:”يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء”.

واستنكر آخرون حديث عضو مجلس الشورى عن هذه الواقعة، بينما يتجاهل أزمات الدولة الكبيرة مثل البطالة وفصل العمال من العمل وغيرها، مطالبين إياه بالاهتمام بالأساسيات أولاً.

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تو هذا شو كاتب

الشعب باغي وظايف وهذا يتكلم عن خنجر — saif 22 (@abdullahsaif19) October 30, 2021

الخنجر العماني

ويشار إلى أن سلطنة عمان تشتهر بالصناعات التقليدية ومن أشهرها الخناجر المُزينة بالمعادن النفيسة.

حيث أنه قد يصل سعر بعض الخناجر إلى 3000 دولار.

ويعتبر الخنجر العماني من الموروثات الجميلة ذات النقوش والتصاميم الرائعة التي برع فيها العمانيون، وهو الشعار الذي يميز الرجل العماني.

و مشهد العماني بزيه التقليدي هو أول ما يلفت النظر لزائر عمان.فالخنجر العربي لا تجده إلا في جنوب السعودية واليمن وعمان.

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صناعة الخناجر العمانية

وللخنجر في حياة العماني مكانة خاصة، فهو رمز للانتماء والرجولة والشهامة والتقاليد الأصيلة.

ولا يكتمل الزي العماني التقليدي إلا بالخنجر المشدود إلى وسط الرجل بحزام من نوع خاص مزخرف بالفضة.

وصناعة الخناجر في عمان واحدة من أبرز الصناعات الشعبية التي يتناقلها الناس أبا عن جد.

ويشترك في صناعتها الرجال والنساء، وصناعة الخناجر في عمان هي إحدى الصناعات الفلكلورية.

و يعود تاريخها الصناعة إلى بضعة آلاف من السنين، و استمرت وتطورت وحافظت على مكانتها إلى يومنا هذا.

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