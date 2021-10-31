سر إزالة بقع الصدأ العنيدة من الحمام والمطبخ في ثوان (فيديو)

كشفت عاملة نظافة محترفة سر إزالة بقع الصدأ العنيدة في ثوانٍ معدودة، باستخدام منتج يمكنك شراؤه من السوبر ماركت.

وشاركت Kacie من ملبورن، النصيحة على صفحتها على Instagram، ما أثار إعجاب الآلاف من متابعيها.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وشاهده أكثر من 67400 شخص.

وقالت “Kacie” إن بقع الصدأ في حمامها، كانت موجودة منذ سنوات، ورفضت أن تتزحزح حتى عند استخدام التبييض أو الممحاة السحرية.

منتج سحري

ولكن بعد ثوانٍ من استخدام “Bar Keepers Friend”، وهو منتج أمريكي بقيمة 8 دولارات، كان المُنظف قادراً على إزالة الصدأ.

وأظهر المقطع خطوطاً سميكة من الصدأ، على أرضية الحمام، ومدى سرعة اختفائها بعد عملية فرك سريع باستخدام المنتج.

وفي البداية كانت عاملة النظافة ناشرة المقطع تبلل أرضية الدش، قبل رش المنظفات فوقها، ثم دلكتها برفق بفرشاة ضيقة قبل غسلها.

وبينما يوصى باستخدام هذا المنتج للبقع العنيدة، فإنه أيضاً لابد من الحذر عند استخدامه.وفق “ديلي ميل”

وقالت عاملة النظافة في هذا السياق: “إنّ المنتج أيضا يعمل بشكل جيد مع الأواني القديمة، لكن لا يجب استخدامه بشكل دائم حتى لا يضر البشرة.”

وسارع متابعوها بشكرها على النصيحة، وقالت إحداهن:”منذ أن عرفتني بـ BKF تغيرت حياتي”.

وقال آخر: “لقد تمكنت من استعادة العديد من الأجهزة والأجهزة، والأثاث السلكي الصدأ بها”.

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التخلص من بقع الصدأ

ويبدو السؤال الشائع لدى الكثيرين، “كيف نتخلص من بقع الصدأ؟”.

ويعتبر الصدأ من أسوأ البقع التي يمكن أن تصيب ملابسكِ بسبب صعوبة إزالتها إلا بطرق معينة.

وتكون الطرق المحددة لضمان سلامة الملابس وعدم تلفها.

و عادة تظهر بقعة الصدأ عند تعليق الملابس المغسولة على أسلاك حديدية للتجفيف،

كما يمكن أن تحدث أيضاً بسبب ارتفاع مستوى الحديد في الماء المستخدم لغسل الملابس.

طرق إزالة الصدأ عن الملابس

ويمكن إزالة الصدأ من الملابس بملح الليمون عبر طريقتين الأولى أن تحضر شريحتين من الليمون ووضعهما فوق البقعة.

وتوضع قطعة قماش أسفل منها وقطعة قماش أخرى فوق شريحتي الليمون، ثم تحضر مكواة وتمررها على بقعة الصدأ.

وتضاف شريحتي الليمون مع الضغط جيداً عليهما، في حال عدم إزالة البقع كلياً بإمكانك إحضار شريحتين أخريين.

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وعليك تكرار التجربة مرة ثانية وهكذا، حتى تختفي بقعة الصدأ بشكل كلي.

ثم اترك الملابس فترة من الوقت واغسلها بالطريقة المعتادة مع عدم وضع الكلور أو غسل قطعة الملابس كليّاً إلا بعد إزالة بقعة الصدأ تماماً.

والطريقة الثانية أن تعصر نصف ليمونة على مكان البقعة مع تركها بالشمس حتى تجف تماماً، ثم تفرك ملابسك، وبإمكانكِ بعدها غسل ملابسكِ بالطريقة المعتادة.

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