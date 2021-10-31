حارس عربي مرشح لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “IFFHS”. في رياضة كرة القدم عبر الموقع الرسمي، قائمة بأبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2021، كان من بينهم ترشيح حارس مرمى فريق الأهلي محمد الشناوي.

جائزة أفضل حارس مرمى ومحمد الشناوي

وقد ضمت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في العالم 20 حارسًا، كما وكان من أبرزهم حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ مانويل نوير وحارس مرمى فريق باريس سان جيرمان. ومنتخب إيطاليا جانلويجي دوناروما.

كما وجاء في القائمة حارس مرمى الأهلي المصري. محمد الشناوي، كما والإيراني. أمير عبد زاده حارس مرمى فريق ماريتيمو البرتغالي.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

جانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

محمد الشناوي حارس منتخب مصر وفريق الأهلي المصري.

تيبوا كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا وفريق ريال مدريد الإسباني.

ترشيح محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر لجائزة أفضل حارس في العالم من قبل الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء🔝🧤 الشناوي أول حارس مصري في التاريخ يشارك في جميع البطولات الكبرى 🇪🇬🧤

كأس العالم ✅

كأس أمم إفريقيا ✅

الألعاب الأولمبية ✅

كأس العالم للأندية ✅

دوري أبطال إفريقيا ✅ pic.twitter.com/llE0i1m4jR — Yallakora (@Yallakoranow) October 31, 2021

كاسبر شمايكل حارس منتخب الدنمارك وفريق ليستر سيتي.

اقرأ المزيد: التونسي وهبي الخزري يتألق مع سانت إتيان الفرنسي بهدف عالمي (شاهد)

جوردان بيكفورد حارس منتخب إنجلترا وفريق إيفرتون.

ديفيد دي خيا حارس منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد.

مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ.

إيدرسون حارس منتخب إنجلترا وفريق مانشستر سيتي.

رسميًا.. ترشيح #محمد_الشناوي لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم pic.twitter.com/zCI9Ie8E5O — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) October 31, 2021

إدوارد ميندي حارس منتخب السنغال وفريق تشيلسي.

إميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين وفريق أستون فيلا.

يان أوبلاك حارس منتخب سلوفينيا وفريق أتلتيكو مدريد.

بيتر جولاتشي حارس منتخب المجر وفريق لايبزيغ.

كليور نافاس حارس منتخب كوستاريكا وفريق باريس سان جيرمان.

أليسون بيكر حارس منتخب البرازيل وفريق ليفربول.

أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون وفريق أياكس أمستردام.

مات تيرنز حارس منتخب أمريكا وفريق نيوإنغلاند ريفورلوشن.

أندريه بليك حارس منتخب جامايكا وفريق فيلادلفيا يونيون.

بيدرو جاليز حارس منتخب بيرو وفريق أورلاندو سيتي.

جيرمو أوتشوا حارس منتخب المكسيك وفريق كلوب أمريكا.

الإيراني أمير عبد زاده حارس منتخب إيران وفريق ماريتيمو.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»