تفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي بعد سقوط يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي أمام منافسه هيلاس فيرونا بهدفين ثمينين بهدف وحيد، خلال منافسات الجولة ال11. من الدوري الإيطالي على أرض ملعب ” مارك بينتجودي”.

مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

وسجل فريق هيلاس فيرونا هدفي الفوز في شباك يوفنتوس عن طريق اللاعب جيوفاني سيميوني .في الدقيقتين ال10 وال14، كما وجاء هدف يوفنتوس اللاعب وستون مكيني في الدقيقة ال80.

وشهد اللقاء الأداء المتواضع لفريق يوفنتوس، في المباراة أمام نظيره هيلاس فيرونا خلال منافسات .الدوري الإيطالي، مع إهداره العديد من الفرص في التسجيل في شباك مرمى أصحاب الأرض فيرونا.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”. برصيد 28 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق ميلان الإيطالي. بنفس الرصيد من النقاط.

أما في ثالث جدول الترتيب جاء فريق الإنتر ميلان برصيد 21 نقطة، كما ويليه فريق روما الإيطالي. برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك. مع فريق أتالانتا بنفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع من جدول الترتيب.

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وفي المركز السادس آتى فريق لاتسيو برصيد 18 نقطة، كما وفي المركزين السابع والثامن جاء فريق هيلاس فيرونا ويوفنتوس برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق فيورنتينا بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب. آتى فريق تورينو برصيد 10 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتصدر نجم فريق لاتسيو شيرو ايموبيلي في قائمة ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف، كما وفي ثاني جدول الترتيب آتى اللاعب جيوفاني سيميوني لاعب فريق هيلاس فيرونا برصيد 8 أهداف.

كما وفي المركز الثالث جاء اللاعب إدين دجيكو نجم فريق إنتر ميلان برصيد 7 أهداف، أما في رابع جدول الترتيب دوفان زاباتا مهاجم فريق أتالانتا برصيد 6 أهداف، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين، جواو بيدرو، ماتيا ديسترو، كما وجاء في المركز الخامس. اللاعب دوشان فلاهوفيتش. برصيد 5 أهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

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