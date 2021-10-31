ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ومانشستر يونايتد وتعادل ليفربول

حقق فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال الفوز على منافسيهم، مع تعادل ليفربول وخسارة. حامل اللقب السابق مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس خلال منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي

وشهد الأمسية الكروية النارية في منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، فوز فريق تشيلسي. بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل على منافسه نيوكاسل يونايتد.

وسجل أهداف تشيلسي “البلوز” اللاعب رييس جيمس هدفين في الدقيقة ال65 .وال77، بينما سجل الهدف الثالث الإيطالي جورجينهو في الدقيقة ال81 عبر ركلة جزاء.

كما وانتفض فريق مانشستر يونايتد في وجه منافسه توتنهام وتحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة، حيث سجل الهدف الأول النجم .البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال39.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال64 عن طريق إدينسون كافاني، كما وسجل الهدف الثالث ماركوس راشفورد في الدقيقة ال86.

أرسنال ومواصلة سكة الانتصارات

ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على منافسه ليستر سيتي ” الذئاب”، بهدفين نظيفين دون مقابل، وسجل نجم فريق أرسنال غابرييل سانتوس في الدقيقة ال5، كما وجاء الهدف الثاني عن طريق إيميل رووي في الدقيقة ال18.

وتعادل فريق ليفربول أمام منافسه برايتون بهدفين لكليهما، وقد أحرز هدفي ليفربول .” الريدز” جوردان هندرسون في الدقيقة ال4 وساديو ماني في الدقيقة ال24.

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كما وأحرز فريق برايتون هدفي التعادل في الدقيقة ال41 عن طريق إينوك مويبو ولياندرو تروسار في الدقيقة ال65.

وتلقى حامل اللقب مانشستر سيتي الخسارة على أرضه أمام منافسه الضيف كريستال بالاس بهدفين نظيفين دون رد، وجاء هدفي اللقاء في الدقيقة ال6 عن طريق ويلفراد زاها، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال88 عن طريق كونور غالاغير.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، ويليه في المركز الثاني. فريق ليفربول برصيد 22 نقطة، كما وجاء في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة.

وفي رابع جدول الترتيب آتى فريق وست هام يونايتد برصيد 17 نقطة، متساويًا مع فريق مانشستر يونايتد .وأرسنال بنفس الرصيد من النقاط في المركزين الخامس والسادس، أما في المركز السابع برايتون برصيد 16 نقطة.

كما وآتى في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 15 نقطة، وفي المركز التاسع. والعاشر جاء فريق إيفرتون وليستر سيتي بنفس برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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