بنات جورج قرداحي يتعرضن لهجوم ومطالبات بطردهن من دول الخليج

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام صور أثارت جدلاً واسعاً، لـ بنات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني.

وظهرت بنات جورج قرداحي، عقب تصريحات والدهن التي أحدثت أزمة دبلوماسية حادة مع السعودية ودول الخليج.

وراج بين النشطاء في السعودية ودول الخليج، صور ابنتي جورج قرداحي باتريشيا وباميلا، مع تعليقات هجومية ضدهما.

بنات #جورج_قرداحي جميعهم يتسولون في شركات خليجيه أسوةً بوالدهم

باتريشيا قرداحي مديره التسويق في مجموعه mbc

باميلا قرداحي كبير مديري العلامات التجارية الإقليمية في مجموعه الفطيم

اتمنى ان يتم طردهم و استبدالهم بكوادر وطنيه و هني يفلوا على بلدهم ليحلوا مشكل الزباله 💅🏻#قرد_احي pic.twitter.com/3IWHXEKYN5 — مستقعده 👁 (@haifas2) October 30, 2021

وأوضح النشطاء أن باتريشيا قرداحي، تشغل منصب مديرة التسويق في مجموعة “mbc” السعودية.

جامعة الروح القدس الكسليك – الرهبانية اللبنانية المارونية

(Holy Spirit University of Kaslik – Lebanese Maronite Order)

جامعة خاصة في جونيه، لبنان التخصص إدارة أعمال- الخبرة ٥ سنوات مديرة الفعاليات – Marketing at #MBC GROUP باتريشيا #قرداحي إبنت #جورج_قرداحي🤦‍♂️ pic.twitter.com/ObtOKGiYzN — بن_محسن_🕵️ (@honesty___words) October 30, 2021

و تشغل باميلا قرداحي، منصب كبير مديري العلامات التجارية الإقليمية في مجموعه “الفطيم” الإماراتية الضخمة.

وطالب النشطاء دول الخليج، بطرد بنتي جورج قرداحي من وظائفهم المرموقة تلك في السعودية والإمارات.

وجاء ذلك على خلفية تصريحات والدهم التي اعتبرتها السعودية ودول خليجية عدائية ضدها.

كل من لديه حب الوطن والغيرة عليه وكل من يعشق ويوالي #السعودية في شتى أنحاء العالم يطالب معي بإقالة#بنات_جورج_قرداحي#باتريشيا_قرداحي#باميلا_قرداحي

من مناصبهم التي ليسوا أهلاً لها

فلن نجني من خلفهم إلا الجحود ونكران الجميل، وسوف يخطون على خطى والدهم #قرد_الفرس#رتويت#مورفيني pic.twitter.com/zGPrCcCVzd — مورفيني ⁵¹¹ MorFeny (@Nice2BeWithU) October 31, 2021

#جورج_قرداحي

الوزير الحوثي لحم كتافو من خيرات الخليج ويناصر الحوثي

باتريشيا قرداحي مديره التسويق في مجموعه mbc

باميلا قرداحي كبير مديري العلامات التجارية الإقليمية في مجموعه الفطيم

اتمنى ان يتم طردهم و استبدالهم بكوادر وطنيه و هني يفلوا على بلدهم ليحلوا مشكل الزباله — Alsed kafor (@Sed16416636) October 31, 2021

مجموعة MBC

كما كتب الصحفي مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة “وجهات نظر” عن ظهور ابنة قرداحي.

وقال كامل: “باتريشيا جورج قرداحي تعمل بمنصب مدير التسويق في مجموعة MBC أكاديمي”.

عش رجباً..

باتريشيا #جورج_قرداحي

تعمل بمنصب مدير التسويق في مجموعة #MBC أكاديمي.

ونفت في الساعات الأخيرة انفصالها عن المجموعة بسبب تصريحات والدها الأخيرة ضد #السعودية، صاحبة القناة التي كان لها الفضل في شهرة والدها ليتحوّل بعدها طبالاً لعصابة #حزب_الله وسيده #نصرالله في #لبنان. pic.twitter.com/rgpTgo8Gcs — مصطفى كامل (@mustafakamilm) October 31, 2021

وتابع: “ونفيت في الساعات الأخيرة أنباء انفصال باتريشيا عن المجموعة بسبب تصريحات والدها الأخيرة ضد السعودية”.

كما أوضح كامل أن من نفى ذلك هي “صاحبة القناة التي كان لها الفضل في شهرة والدها”.

وأردف أن جورج قرداحي بعد شهرته: “تحوّل بعدها طبالاً لعصابة حزب الله وسيده نصرالله في لبنان” وفق وصفه.

ووجه ناشط سعودي رسالة للشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجموعة “إم بي سي” يطالبه فيها بطرد ابنة جورج قرداحي من وظيفتها.

كما كتب الإبراهيم ما نصه:”الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجموعة أم بي سي باتريشيا قرداحي مديرة التسويق في إم بي سي”.

وأضاف: “حسب البيانات، هي (باتريشيا) من أهل الضاحية الجنوبية مسيطرة على التوظيف وكذلك على الأمور الفنية فيها”.

الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجموعة أم بي سي .

باتريشيا قرداحي مديرة التسويق في أم بي سي وحسب البيانات مجموعة من اهل الضاحية الجنوبية مسيطرة على التوظيف وكذلك على الأمور الفنية فيها.

لماذا يتم توظيف السعوديين على إستحيا

افتح الابواب لأهلك وناسك .

يكفي الدرس العنيف من جورج قرداحي. pic.twitter.com/5biFX7NWlg — Abduleillah_M (@AbduleillahJab1) October 31, 2021

وتابع:”لماذا يتم توظيف السعوديين على إستحيا.. افتح الابواب لأهلك وناسك.. يكفي الدرس العنيف من جورج قرداحي”.

واعتبر آخرون أن هذه المطالبات عنصرية، ولا ذنب لبنات جورج قرداحي بما فعله والدهم.

كما غرد ناشط باسم يوسف: “إعلامي سعودي يطالب بطرد ابنة الوزير جورج قرداحي باتريشيا من قناةmbc”.

إعلامي سعودي يطالب بطرد ابنة الوزير جورج قرداحي باتريشيا من قناةmbc وآخر يطالب ابنته الثانية من دبي

شو هالحقد

نحنا العرب إخوة فهمنا بس إخوة ش… — youssef (@youssef68418416) October 31, 2021

وذكر يوسف بأن “آخر يطالب بطرد ابنته الثانية من دبي” معلقاً: “شو هالحقد.. نحنا العرب إخوة فهمنا بس إخوة”.

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تصريحات جورج قرداحي

وأشعل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عاصفة ضدّه عقب تصريحاته عبر برنامج (برلمان شعب)، عن السعودية وحرب اليمن وجماعة الحوثي .

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيماً مسلحاً يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابياً، ووصف الحرب اليمنية بـالعبثية” قائلاً إنها “يجب أن تتوقف”.

وكان جورج قرداحي، قد حاول تدارك أثر تصريحاته، فصرح بأن ما قاله كان في حلقة من حلقات برنامج “برلمان شعب” جاءت قبل توليه منصب وزير الإعلام.

كما ذكر بأنه لم يقصد بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات “اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”.

وأردف بأنّ الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، متابعاً: “وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام”.

وأضاف: “ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن. ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما”.

وختم بالقول: “عسى أن يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات”.

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أزمة دبلوماسية

واعتبر مغردون أنّ تصريحات جورج قرداحي، ستؤدي الى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية، وهو ما حدث بالفعل، فيما طالبه آخرون بالاعتذار والاستقالة.

كما تبرأ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من تصريحات وزير إعلامه جورج قرداحي حول السعودية والإمارات واعتبر كلامه مرفوضاً.

وقال ميقاتي إن حديث قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة في المسألة اليمنية.

كما أشار الى ان لبنان متمسك بالروابط مع الدول العربية، وأن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية.

وأدان ميقاتي أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية من أي جهة.

استقالة مبكرة

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من المرجح أن يقدم استقالته من منصبه.

كما تحدثت قناة إم تي في اللبنانية عن ضغط من الرئيس ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة.

وأبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على إقامة أفضل علاقات ممكنة مع السعودية. وسط الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة.

واعتبر عون أنه من الضروري أن يكون التواصل مع السعودية في المستوى الذي يطمح اليه لبنان في علاقاته مع سائر دول الخليج.

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