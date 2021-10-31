برشلونة يواصل التعثرات في الدوري الإسباني بالتعادل أمام ألافيس (فيديو)

تعادل فريق برشلونة صاحب الأرض أمام منافسه ألافيس بهدف لكليهما، في إطار منافسات الجولة ال12. من الدوري الإسباني، والتي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” الكامب نو”.

برشلونة وهدف التقدم

وأحرز فريق برشلونة الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة ال49 عن طريق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي. سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى الضيف ألافيس من داخل منطقة الجزاء.

ألافيس وهدف التعادل

وسجل فريق ألافيس هدف التعادل في الدقيقة ال52 عن طريق لويس ريوخا .خلال هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة على يسار شباك مرمى حارس برشلونة تير شتيغن، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة.

كما وشهد اللقاء السيطرة والقوة بين كلا الفريقين، مع تواجد العديد. من الفرص المهدرة من كلا الفريقين خلال مجريات أحداث اللقاء، إلى جانب إصابة المدافع الإسباني جيرارد بيكيه وخروجه من المباراة متأثرًا بالإصابة.

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تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب سيرجي باراخوان بتشكيلة أساسية أمام الضيف ألافيس، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

كما في دفاع الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، وكان في سط الفريق كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

⚠️ بيكيه يعاني من إجهاد عضلي في ربلة الساق اليمنى. ستُجرى له فحوصات إضافية. pic.twitter.com/grbM5PbS56 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 30, 2021

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق ألافيس

ودخل المدرب” ابيلاردو فرنانديز” بتشكيلة أساسية أمام المستضيف لتلك المواجهة برشلونة، حيث تواجد في حراسة المرمى باتشيكو.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من: مارتن أجويريجابيريا، فيكتور لاجوارديا، فلوريان لوجون، روبن دوارتي، كما وآتى في وسط الفريق كلاً من: بيري بونس، توني مويا، توماس بينا. لويس ريوخا، كما في هجوم الفريق سيكون ثنائي اللاعبين، لوكاس بيريز، خوسيلو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا التعادل جاء فريق برشلونة في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 16 نقطة، كما وجاء منافسه ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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