الزمالك يواصل الدفاع عن لقبه بفوز نظيف على طلائع الجيش (فيديو)

تمكن حامل اللقب فريق الزمالك المصري من تحقيق الفوز على منافسه طلائع الجيش. في مباراة قوية ومثيرة، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد الإنتاج الحربي”.

أهداف الزمالك في شباك طلائع الجيش

وسجل فريق الزمالك أولى أهدافه في شباك طلائع الجيش في الدقيقة ال19. عبر ركلة جزاء تحصل عليها .الفريق ليسجلها اللاعب أحمد سيد زيزو بقوة في شباك المرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال63 عن طريق عمر السعيد. بتسديدة قوية أحرزها اللاعب بقوة في شباك مرمى طلائع الجيش، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين دون مقابل.

اقرأ المزيد: حارس عربي مرشح لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

كما وشهد اللقاء بين كلا الفريقين بالمنافسة القوية والإثارة طيلة أحداث دقائق المباراة، مع الفرص القليلة. المهدرة من جانب فريق طلائع الجيش في الوصول إلى شباك مرمى الزمالك.

تشكيلة فريق الزمالك

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام منافسه. فريق طلائع الجيش، كما وتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، كما وجاء في خط الوسط آتى في التشكيلة. كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

كما واعتمد المدرب في هجوم التشكيلة على الثلاثي، سيف الدين الجزائري، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما.

تشكيلة طلائع الجيش

كما ودخل مدرب فريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، في مواجهة صعبة أمام حامل اللقب. الزمالك، فقد كان في حراسة المرمى محمد بسام.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أحمد علاء، محمد عبد العزيز، محمد ناصف، كما وجاء في وسط الفريق لعب. في التشكيلة كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، إسلام محارب، فاسيلسوس بوزاس.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع المتصدر فريق الأهلي بنفس النقاط، كما وآتى طلائع الجيش في أدنى الترتيب دون إحرازه. أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»