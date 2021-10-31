التونسي وهبي الخزري يتألق مع سانت إتيان الفرنسي بهدف عالمي (شاهد)

سجل النجم التونسي الدولي وهبي الخزري 30 عامًا، مهاجم فريق سانت إتيان هدف عالمي. في مباراة فريقه أمام منافسه المستضيف ميتز، في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وهبي الخزري والهدف العالمي

ورد التونسي وهبي الخزري بهدف عالمي عابر للقارات من منتصف الملعب باتجاه شباك مرمى ميتز مستغلاً تقدم حارس مرمى الفريق المنافس وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال16، بعد تمكن لاعب الوسط فريق. ميتز الجزائري فريد بولاية من إحراز هدف التقدم في المباراة في الدقيقة ال9 من المباراة داخل شباك فريق سانت إتيان.

وقد رفع الخزري رصيده من الأهداف مع فريق سانت إتيان الفرنسي. إلى 6 أهداف خلال هذا الموسم، كما وأصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف بعد مرور 11 أسبوع مع الفريق الفرنسي.

وهبي الخزري 🇹🇳 يسجل هدفاً خيالياً في مرمى الحارس الجزائري 🇩🇿 أوكيدجا#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/Af3en9m04h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 30, 2021

كما وانتهت المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما خلال منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

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وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل مقطع الفيديو لهدف التونسي وهبي الخزري الخرافي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن هذا الهدف سيكون هدف هذا الموسم وربما يتنافس على جائزة بوشكاش التي تمنح لأجمل هدف خلال كل عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

لا داعي لإقامة حفل اختيار جائزة بوشكاش🤯 هذا لا يحدث كل يوم! 👀 التونسي وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان يسجل هدفاً خرافياً من تسديدة صاروخية من قبل وسط الملعب في شباك ميتز.🔥🚀 الجزائري أوكيدجا هو حارس ميتز. 🧤 هدف سينمائي… هل يستحق هدف العام؟ 👌 pic.twitter.com/w3DMscIt0J — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 30, 2021

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، كما ويليه في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق نيس برصيد 20 نقطة، متساويًا بذلك مع رابع جدول الترتيب فريق أنجيه بنفس النقاط، وفي المركز الخامس جاء فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 19 نقطة، وبنفس النقاط مع صاحب المركز السادس فريق أولمبيك ليون.

وهبي الخزري سجل هدفه 6️⃣ هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع سانت إتيان✨🇹🇳 وهبي أصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف مع الفريق بعد مرور 11 أسبوع منذ أوباميانج في موسم 2012/2013 🤩 من بين اللاعبين الأفارقة فقط مامادو نيانج سجل 100 هدف، أكثر من وهبي صاحب الـ 65 هدفًا في الدوري خلال القرن 21 🌟 pic.twitter.com/9BvDoUDFgW — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 23, 2021

كما وجاء فريق رين الفرنسي في المركز السابع برصيد 18 نقطة، أما في المركز الثامن جاء فريق نانت برصيد 17 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق موناكو بنفس الرصيد النقاط، بينما آتى فريق لوريان في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وجاء فريق سانت إتيان في أدنى ترتيب جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، كما وجاء منافسه فريق ميتز في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري 2021-2022.

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