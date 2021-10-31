التونسي وهبي الخزري يتألق مع سانت إتيان بهدف عالمي
التونسي وهبي الخزري يتألق مع سانت إتيان بهدف عالمي
Videoرياضة

التونسي وهبي الخزري يتألق مع سانت إتيان الفرنسي بهدف عالمي (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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سجل النجم التونسي الدولي وهبي الخزري 30 عامًا، مهاجم فريق سانت إتيان هدف عالمي. في مباراة فريقه أمام منافسه المستضيف ميتز، في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وهبي الخزري والهدف العالمي

ورد التونسي وهبي الخزري بهدف عالمي عابر للقارات من منتصف الملعب باتجاه شباك مرمى ميتز مستغلاً تقدم حارس مرمى الفريق المنافس وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال16، بعد تمكن لاعب الوسط فريق. ميتز الجزائري فريد بولاية من إحراز هدف التقدم في المباراة في الدقيقة ال9 من المباراة داخل شباك فريق سانت إتيان.

وقد رفع الخزري رصيده من الأهداف مع فريق سانت إتيان الفرنسي. إلى 6 أهداف خلال هذا الموسم، كما وأصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف بعد مرور 11 أسبوع مع الفريق الفرنسي.

كما وانتهت المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما خلال منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

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وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل مقطع الفيديو لهدف التونسي وهبي الخزري الخرافي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن هذا الهدف سيكون هدف هذا الموسم وربما يتنافس على جائزة بوشكاش التي تمنح لأجمل هدف خلال كل عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، كما ويليه في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق نيس برصيد 20 نقطة، متساويًا بذلك مع رابع جدول الترتيب فريق أنجيه بنفس النقاط، وفي المركز الخامس جاء فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 19 نقطة، وبنفس النقاط مع صاحب المركز السادس فريق أولمبيك ليون.

كما وجاء فريق رين الفرنسي في المركز السابع برصيد 18 نقطة، أما في المركز الثامن جاء فريق نانت برصيد 17 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق موناكو بنفس الرصيد النقاط، بينما آتى فريق لوريان في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وجاء فريق سانت إتيان في أدنى ترتيب جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، كما وجاء منافسه فريق ميتز في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري 2021-2022.

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