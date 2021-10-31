الأهلي يفوز بشق الأنفس على البنك الأهلي في الدوري المصري (شاهد)

تغلب فريق الأهلي بصعوبة على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية. من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد الإنتاج الحربي”.

الأهلي والهدف النظيف في البنك الأهلي

وسجل الأهلي هدف اللقاء الوحيد في المباراة في الدقيقة ال62 عن طريق المهاجم محمد شريف بأقدامه. بعد متابعته تسديدة عمرو السولية تصدي لها حارس المرمى.

وشهد اللقاء العديد من الفرص الضائعة لفريق الأهلي المصري في هز شباك البنك الأهلي. خلال مجريات أحداث اللقاء، بالإضافة إلى الضغط الذي مارسه لاعبي الفريق الأخير وكذلك عدد من الفرص الخطيرة في الوصول إلى شباك فريق المارد الأحمر الأهلاوي.

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية. أمام منافسه البنك الأهلي، كما وتواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

كما وآتى في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، بدر بانون، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: لويس ميكويسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة.

المخيف هداف الموسم الماضي يواصل هوايته ويسجل هدف الفوز على حساب البنك الأهلي 📸🦅🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/KCKkNy8mLg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 31, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن، محمود كهربا.

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تشكيلة البنك الأهلي

كما ولعب المدير الفني لفريق البنك الأهلي. خالد جلال أمام منافسه الأهلي، حيث كان في حراسة المرمى محمود الزنفلي.

لقطات من فوز فريقنا المثير على حساب البنك الأهلي في الدوري 📸🦅🔥#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dOp6xeLH1A — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 31, 2021

أما في دفاع الفريق. جاء كلاً من: محمد كوفي، محمد دبش، عاصم صلاح، وفي خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد فخري، محمود السيد، كما وجاء في هجوم الفريق ثلاثي التشكيلة، شادي رضوان، كريم بامبو، محمود قاعود.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 6 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع فريق الزمالك وبيراميدز، كما وآتى منافسه فريق البنك الأهلي في المركز السادس .برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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