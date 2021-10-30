موعد مباراة برشلونة وألافيس والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق برشلونة مباراة قوية أمام منافسه ألافيس مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة ال12. من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وألافيس

وستقام المباراة بين كلا المنافسين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، العراق، اليمن، البحرين، قطر، الكويت، كما وستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب .ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين برشلونة وألافيس عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

🎙️ @sergibarjuan12 : "سأعمل على استعادة أجواء المرح والابتسامة داخل الفريق. أريد من اللاعبين أن يستمتعوا في التدريبات وخلال المباراة. لقد أظهروا قيمتهم كلاعبين وأكدوا قدرتهم على التنافس وتحمل الضغط. يجب أن نتحد جميعاً من أجل تحقيق الفوز غداً بأي حال من الأحوال" pic.twitter.com/vnpcmBF7hO — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الجديد سيرجي باراخوان بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الضيف ألافيس، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، كما وسيكون في سط الفريق كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

📋 قائمة الفريق لمباراة الليلة ⚽ برشلونة 🆚 ألافيس pic.twitter.com/xBIoK1h3vH — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 30, 2021

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق ألافيس

وسيدخل المدرب” ابيلاردو فرنانديز” بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف لتلك المواجهة برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى باتشيكو.

كما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: مارتن أجويريجابيريا، فيكتور لاجوارديا، فلوريان لوجون، روبن دوارتي، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيري بونس، توني مويا، توماس بينا، لويس ريوخا، وفي هجوم الفريق سيكون ثنائي اللاعبين، لوكاس بيريز، خوسيلو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما جاء فريق ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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