فينيسيوس جونيور يقود ريال مدريد بفوز ثمين على إلتشي خارج دياره (شاهد)

نجح فريق ريال مدريد الفوز الثمين على منافسه إلتشي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة ال12 من الدوري الإسباني الممتاز. على أرض ملعب “مانويل مارتينيز فاليو”.

هدفي ريال مدريد في شباك إلتشي

وأحرز هدفي الفوز في المباراة اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، وجاء الهدف الأول. في الدقيقة ال22 من خلال هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب ببراعة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال73 من عرضية رائعة من الكراوتي لوكا مودريتش ليسجلها البرازيلي جونيور داخل مرمى أصحاب الأرض إلتشي.

هدف إلتشي الوحيد

وسجل فريق إلتشي الهدف الوحيد له في اللقاء بواسطة بيري ميلا في الدقيقة ال86. بعد استغلاله خطأ في دفاع فريق ريال مدريد لينفرد بحارس المرمى كورتوا ويسددها بقوة داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق إلتشي راؤول غوتي في الدقيقة ال63، بعد عرقلته للاعب الألماني .توني كروس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

"أنا سعيد جدًا بكل ما كنت أفعله منذ بداية الموسم ولا بد لي من الاستمرار على هذا المنوال. إن عمل الفريق بأكمله مهم للغاية خاصة بالنسبة لي، لأنني أكون أكثر تقدمًا وأعمل أقل. يجب أن أسجل الأهداف ولكن أحتاج أيضًا الاستمرار حتى نهاية الموسم".

🎙 @vinijr pic.twitter.com/rYBc8X908L — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 30, 2021

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي على تشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف إلتشي، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

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أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، أما في خط الوسط جاء في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، وفي هجوم الفريق اعتمد .المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، ماركو أسينسيو، وغاب عن اللقاء كريم بنزيما وغاريث بيل بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق إلتشي

واعتمد المدرب الإسباني فران ايسكريبا على تشكيلة أساسية أمام الضيف الثقيل ريال مدريد، فقد كان في حراسة المرمى كيكو كاسيا.

وفي دفاع الفريق تواجد كلاً من: يوهان موخيكا، إنزو أنديا، هيليبيلتون بالاسيوس، أما في خط الوسط آتى كلاً من: خافيير باستوري، إيفان ماركوني، فيدل دي لا توري، لكن في هجوم الفريق جاء الثلاثي، داريو بينيديتو، لوكاس بويه، لوكاس بيريز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني متساويًا بعدد النقاط مع منافسه ريال سوسيداد برصيد 24 نقطة، كما وآتى منافسه إلتشي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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