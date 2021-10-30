عودة ملف تجديد نجم الزمالك أشرف بن شرقي إلى نقطة الصفر.. ماذا حدث؟!

كشفت وسائل إعلامية مصرية، بأن المفاوضات بين إدارة الزمالك ونجمعه المغربي الدولي أشرف بن شرقي. لتجديد عقده مع الفريق البيضاوي قد عادت إلى نقطة الصفر من جديد، نتيجة عدم التوصل كلا الجانبين للاتفاق على قيمة الشرط الجزائي. الذي يتضمنه بنود عقد العقد الجديد للاعب.

الزمالك والمفاوضات مع أشرف بن شرقي

وأفادت تقارير مصرية، بأن اللاعب سيسمح له بالرحيل عن نادي الزمالك في أي وقت في حال حصوله. على عرض مغري للاحتراف في أحد الأندية العربية أو الأوروبية، كما أن اللاعب أشرف بن شرقي تمسك في وضع شرط جزائي. بقيمة 400 ألف دولار في عقده الجديد.

عضو لجنة إدارة نادي الزمالك يتحدث عن ملف التجديد لـ أشرف بنشرقي 🗣👇 :- ⬛️ هذه النقطة تحتاج للتنازل من الطرفين لكي تسير الأمور ⬛️ توقيت تفعيل الشرط الجزائي هو الخلاف الرئيسي في تجديد أشرف بن شرقي ⬛️ لم أتحدث مع اللاعب بعمق ولكن شعرت أن لديه إستعداد ونحن أيضا لدينا نفس الأمر pic.twitter.com/PYtmJqI45l — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) October 25, 2021

كما وبينت التقارير، أن إدارة الزمالك برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي المصري. قد رفضت شرط بن شرقي، وقد تمسكت بوضع 2 مليون دولار كشرط جزائي من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في أي وقت خلال مدة العقد، وهو ما رفضه اللاعب ليتسبب ذلك في تجميد. المفاوضات خلال الفترة الحالية.

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ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين أشرف بن شرقي بعد توقفها بسبب تمسك اللاعب المغربي بشرطه في مبلغ الشرط الجزائي المنصوص في بنود عقده الجديد، مع نهاية مباراة القمة. أمام غريمه التقليدي الأهلي المصري في منافسات الدوري المصري للموسم الجديد.

ملعب أون تايم | عمرو أدهم: "هناك إنفراجة قريبا في أزمة تجديد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك" pic.twitter.com/eHc5XHLfW0 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 29, 2021

أشرف بن شرقي ومسيرته مع الزمالك

وانتقل المغربي أشرف بن شرقي إلى صفوف الزمالك المصري. في شهر يوليو/ حزيران عام 2019، قادمًا من صفوف الهلال السعودي. بعقد لمدة ثلاثة مواسم، وينتهي عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

كما وحقق بن شرقي العديد من الألقاب المحلية والقارية مع نادي الزمالك، من أبرزها التتويج مؤخرًا بلقب الدوري المصري. الموسم المنصرم، وكأس مصر 2019، وكذلك كأس السوبر المصري .وكأس السوبر الأفريقي عام 2020، كما واحتل وصافة الترتيب في دوري أبطال. أفريقيا عام 2019-2020.

ويستعد فريق الزمالك المصري لمواجهة قوية يوم الأحد القادم أمام منافسه. طلائع الجيش، في إطار منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

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