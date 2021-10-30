رقص دنيا بطمة على “وحدة ونص” في حفل زفاف خاص يثير جدلاً (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلاً بأداءها وصلة رقص شرقية في أحد الأفراح الخاصة.

(رقصني شوي)

وظهرت دنيا بطمة بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً باللون الأزرق، معتمدةً تسريحة ذيل الفرس.

وأدت الفنانة المغربية وصلة رقص شرقية على أغنية (رقصني شوي)، وأثارت الجدل بطريقة تحريك جسدها.

فوتوشوب وتضليل

وعدا الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها دنيا بسبب رقصها، عبر آخرون عن صدمتهم من زيادة وزنها المُفاجئة.

واتهم البعض دنيا بطمة باللجوء إلى الفوتوشوب، كونها تظهر أحياناً بوزن زائد، وأحيانا أخرى تبدو بوزن طبيعي.

استعراض جسد!

وسبق أن أحيت الفنانة المغربية حفلاً خاصاً، رقصت فيه بطريقة مثيرة للجدل وهي تستعرض جسدها .

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وظهرت دنيا بطمة بالفيديوهات التي نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً.

وعقبت الفنانة على الفيديو: (ناااااايضة، حفل عقيقة، شكرا عائلة العمراني على استقبالكم).

وتفاعلت بطمة مع الحضور، بالرقص وهي تستعراض مؤخرتها بطريقة مُلفتة.

ما جعل الجمهور يسخر منها وينصحها بالاتجاه إلى الرقص وترك الطرب.

بطمة: تراثنا فخرنا

وفي سياق آخر، استعرضت دنيا الأزياء المغربية التقليدية في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت دنيا صوراً لها ومقاطع فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها بأزياء غريبة.

بينما ارتدت دنيا قميصاً أبيض تركته مفتوحاً، مما كشف صدرها.

ووضعت خصلات شعر ملونة بألوان قوس قزح على رأسها، وقسمت شعرها إلى جدائل زينتهم باكسسوارات غريبة.

بينما أكملت دنيا بطمة إطلالتها المثيرة للجدل، ببعض الرسوم على وجهها.

الجمهور المغربي يعترض

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وعقبت دنيا على الصور بتعليق جاء في نصه: (اليام اليام، ياك القهره والظلام، خربوشة ستايل، تقاليد مغربية، تراثنا فخرنا).

كما كتبت دنيا في تعليق على صورة أخرى: (فينك أعويسه.. الأصالة والمعاصرة).

لكن الجمهور المغربي هاجم دنيا بطمة، مؤكداً أن أزياءها لا تمت لهم بصلة ولا يشرفهم استعراضها لتراثهم.

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