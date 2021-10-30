جومانا مراد تكشف كيف أنجبت بعد سن الـ40 ومحاولتها الانتحار! (فيديو)

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد العديد من أسرار حياتها لأول مرة.

وذلك خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة الحياة.

جومانا مراد: حرصت على الزواج

وتحدثت جومانا قرار اعتزالها قائلة: (أنا لا أستطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتى أرتب حياتي وأنظر إلى حياتي الخاصة قليلا).

وأشارت جومانا إلى أنها حرصت على الزواج وأن يكون لديها عائلة حتى لا تكون وحيدة.

وقالت جومانا مراد: (رأيت نجوما كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة. ولذلك كنت حريصة على تكوين عائلة قبل فوات الأوان).

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دعم نبيلة عبيد ونادية الجندي

وأضافت: (زوجي يقف بجانبي ويحترمني، وعندما قررت الابتعاد قام الكثير بإلقاء اللوم عليا).

وأكدت الممثلة السورية أنه صعب جدا أن تبتعد عن مهنة التمثيل والفن.

وقالت: (لكني أصريت أن التفت إلى حياتي الخاصة، وزوجي لم يكن يريد أن أبتعد).

وكشفت جمانا أن النجمتان المصريتان نادية الجندي ونبيلة عبيد أيدا قرارها بالابتعاد لفترة حتى تعود لحياتها الخاصة، ونصحوها بالعودة لاحقاً.

وتابعت: (كنت حريصة على العودة بشكل أفضل، وخلال فترة الابتعاد لمدة 7 سنوات كنت ست بيت، أقوم بتربية الأولاد وأهتم بزوجي).

تلقيح صناعي

وزادت: (أيضا خلال فترة الابتعاد كنت حريصة على الإنجاب ولكنى لم أيأس وأعلم أن الأمر بيد الله).

وكشفت أن الحمل تم في النهاية وأنجبت عن طريق التلقيح الصناعي.

وأشارت جومانا إلى إنها كانت مسافرة إلى أمريكا وتعبت بشدة في الطائرة وعندما وصلت أنجبت هناك وحصل أولادها على الجنسية الامريكية .

وتحدثت الفنانة السوية عن تأثير وفاة إحدى صديقاتها نتيجة حدث إرهابي في حياتها النفسية.

محاولة انتحار

وقالت جومانا: (كان يوم جمعة وكانت تساعد الأطفال، وقام الإرهابين بالاختباء في المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص، وتأثرت بشدة).

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وكشفت الفنانة أنها حاولت الانتحار بعدها، مضيفة: (أنا عاطفية جدا و بتقمص الأفلام، و فكرت في الانتحار، أنا دلوعة جدا وأخدت قرصين ووالداي قاموا بمعتابتي بشدة بعد ذلك).

وتحدثت جمانا مراد عن طفولتها قائلة: (كنت ألعب جمباز وأنا صغيرة، وكنت أصعد على سطح العمارة وأهرب من والدي وجيراني خافوا عليا وكنت جريئة ومغامرة جدا).

قصة حب بريئة

وتابعت جومانا: (حصل لي موقف طريف حين تركني والدي في محل خاص به وعندما عاد وجدني بعت البضاعة بربع الثمن وكانت صدمة بالنسبة له).

وأكدت الفنانة أن والدها لم يضربها أبدا، لكن والدتها قد تضرب.

وكشفت جومانا أنها مرت بقصة حب بريئة.

وعقبت: (هو شاب أراد الزواج مني، ولكن اترفض أكثر من مرة ثم تزوج من صديقتي).

لحظات أنوثة

وأشارت جومانا إلى أنها ندمت على المشاركة في فيلم (لحظات أنوثة).

وأشادت بتجربة مسلسل (مطلوب رجال)، معلقة: (نجح بشدة وكنت أعتقد أن نسب مشاهدته ستكون قليلة ولكن نجح بشدة).

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