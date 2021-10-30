توقعات في لبنان: استقالة جورج قرداحي اليوم

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من المرجح أن يقدم استقالته من منصبه اليوم، السبت، تحت ضغط من الرئيس ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي تسبب بها قرداحي مع السعودية ودول خليجية.

استقالة جورج قرداحي

وفي هذا السياق نقلت قناة “mtv” اللبنانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن اتصالات أجراها مسؤولون في الحكومة مع مسؤولين بعدد من الدول العربية. طالبين منهم الاستمهال بعض الوقت لتأمين استقالة قرداحي وإلا ستستقيل الحكومة كاملةً.

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ورجحت مصادر أن يخرج جورج قرداحي اليوم، السبت، ويعلن استقالته خاصة بعد أن أعلنت السعودية والبحرين والكويت استدعاء سفرائهم من لبنان للتشاور.

كما أمهلت سفراء لبنان لديها 48 ساعة لمغادرة البلد.

ميشال عون يخاطب السعودية

هذا وأبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على إقامة أفضل علاقات ممكنة مع السعودية. وسط الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة “عون” الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال االبيان: “تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، المداولات التي طرحت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية والمغتربين لخليّة الأزمة. والتي انشأها ليل أمس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير”.

وفي هذا السياق، جدّد الرئيس عون التأكيد على حرصه “على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية”. ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين. بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبّب بأزمة بين البلدين لا سيّما وأنّ مثل هذا الأمر تكرّر أكثر من مرّة.

واعتبر الرئيس عون أنه من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح اليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

أزمة جورج قرداحي

وإذا قدم جورج قرداحي استقالته اليوم، السبت، كما ذكرت المصادر فسيكون بذلك صاحب أسرع استقالة في تاريخ لبنان.

ولم يكمل قرداحي شهرين في منصبه الذي تولاه في بداية سبتمبر الماضي.

وتسببت تصريحات قرداحي عبر برنامج “برلمان شعب” عن السعودية وحرب اليمن، في أزمة دبلوماسية كبيرة بين الرياض ولبنان ومعظم دول الخليج.

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وكانت مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين دعت، السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع السعودية.

وفي بيان لهم، قال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، إن “آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية. وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

وكانت السعودية قد استدعت، الجمعة سفيرها، في لبنان للتشاور. وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها طلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، كما استدعت سفيرها في بيروت للتشاور.

كما اتخذت البحرين نفس القرارات.