“الكاف” يوضح حقيقة تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021

بعد شهور قليلة من المقرر تنطلق منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا لعام 2021، لكن تقارير صحفية. نشرت عن وجود مشاكل في البنية التحتية للملاعب داخل دولة الكاميرون، وهو ما قد يعيق إقامة النسخة ال33 من البطولة الأفريقية في موعدها مطلع العام المقبل.

الاتحاد الأفريقي وبطولة أمم أفريقيا

وأوضح مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، في تصريحات صحيفة، قائلاً: ” لا توجد نية لتأجيل أو إلغاء البطولة القارية للمنتخبات في القارة السمراء وهذا الأمر مستبعد لدينا”.

مصدر في الاتحاد الأفريقي أكد أنه قبل نهاية شهر نوفمبر هيتم الإعلان عن إقامة كل مباريات أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون باستخدام تقنية VAR — Tarek Talaat طارق طلعت (@tarektal3at) October 30, 2021

كما وأردف، ” نعم لدينا العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه تنظيم البطولة في الكاميرون. خلال الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية في عدد من المناطق. التي تستضيفها البطولة، لكننا نسعى إلى التغلب عليها حاليًا قبيل اقتراب موعد بطولة أمم أفريقيا 2021″.

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واستكمل، “هناك مشكلة أخرى تواجه اللجنة المنظمة فيما يتعلق. بتسويق البطولة ولكنها ليست مشكلة كبيرة، حيث لدينا اجتماع في القريب مع الشركة المسؤولة عن تسويق. البطولة الأفريقية، من أجل التأكيد أن كل شيء على ما يرام “.

أمم أفريقيا وأزمة كورونا

وفي ذات السياق، قال الرئيس السابق للجنة تطوير الكرة في الاتحاد الأفريقي ” الكاف”. عبد المنعم شطة، ” أنه من الصعب أن يسمح الرئيس الجديد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي. بتأجيل أو إلغاء أول بطولة قارية للمنتخبات في عهده، وخاصة أنه تم تأجيلها سابقًا بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا”.

🚨الكاف أعلن عن طرح إنتاج إشارة البث و خدمة الأقمار الصناعية و حدد 15 نوفمبر موعد نهائي لتلقى طلبات و ذلك لكأس أمم أفريقيا 2021

و بطولة أفريقيا للمحليين 2022 و دورى أبطال أفريقيا 2021-2022&2022*2023 و كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021-2022&2022-2023 و أكتر من بطولة آخر 👇 pic.twitter.com/3JQnhpFr87 — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) October 29, 2021

كما وبين الشطة في تصرح عبر قناة سكاي نيوز، ” أنه خلال الأسابيع الماضية قد تواجدت لجنة من الفيفا والكاف في دولة الكاميرون لمتابعة كافة إجراءات واستعدادات استضافة البطولة، كما أنهم رصدوا .كافة الأزمات التي تواجه بطولة أمم أفريقيا عام 2021، وكان أبرزها البنية التحتية والتسويق حيث سيتم حلها في أسرع وقت ممكن”.

Fierce matching awaiting you in the 2021 #TotalEnergiesAFCON! 🤩 Which group are you anticipating its matches the most? 👀 pic.twitter.com/oUJliyDArh — CAF (@CAF_Online) August 17, 2021

وتابع، ” في الأيام الأخيرة تواصلت مع الكاف والاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حيث تم التأكيد لي أن الأمور تحت السيطرة وأن البطولة ستقام في موعدها .في المستضيف دولة الكاميرون، كما أن الكاميرون. انتهت من 90% من تجهيزاتها لاستضافة البطولة على أراضيها”.

ويشار إلى أن بطولة أمم أفريقيا ستنطلق في التاسع من شهر يناير المقبل. وحتى السادس من شهر فبراير عام 2022.

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