“واشنطن بوست” تكشف دور دول خليجية ومصر في انقلاب السودان وتونس

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن وراء الاستيلاء على السلطة في السودان وتونس، ظل الملكيات الخليجية، في إشارة الى دولة الإمارات والسعودية.

وجاء في تقريرٍ مطوّل للصحفية، ترجمته “وطن“، أن العام 2021 كان “مزدهراً” بالانقلابات (…) في ميانمار ومالي وغينيا وتشاد، نفّذ العسكر انقلاباتهم وأطاحوا بحكومات قائمة. ثم جاء الدور على تونس والسودان.

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في السابق، بدأ الانقلاب منذ أواخر يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء وحل البرلمان وسط اضطرابات شعبية واسعة النطاق وتولى سلطات استثنائية.

بعد عقد من الثورة التونسية التي أطاحت بمن وصفته الصحيفة “الديكتاتور الذي حكم لفترة طويلة” في إشارة الى زين العابدين بن علي. وجدت البلاد نفسها في حالة من النسيان الاستبدادي. حيث تم بالفعل كتابة نعي لقصة النجاح الوحيدة للربيع العربي.

السودان .. قيادة مدنية هشة وجيش قوي

في السودان، انفجرت التوترات المتأججة على مدار الشهر الماضي بين قيادة مدنية هشة والجيش القوي. في بداية هذا الأسبوع عندما نفذ الجيش انقلابًا، واعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبقية حكومته، وحل البرلمان وأعلن الطوارئ.

على عكس سعيد والأجيال السابقة من الرجال الأقوياء صاغ الفريق عبد الفتاح البرهان، المسؤول العسكري الأعلى في السودان، تحركه على أنه دفعة نحو الاستقرار والتقدم.

يقطع تدخل الجيش، في الوقت الحالي، عملية ديمقراطية هشة بدأت قبل ما يقرب من ثلاث سنوات باحتجاجات حاشدة ضد الدكتاتور عمر حسن البشير.بحسب “واشنطن بوست”

وتمكنت حركة الاحتجاج، التي مثلت شريحة واسعة من المجتمع السوداني، من الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 بعد أن انقلبت شخصيات بارزة في المؤسسة الأمنية السودانية على الرئيس.

في الأشهر المتقطعة التي تلت ذلك خرج السودان من “البرد الدبلوماسي”. وأصلح العلاقات مع بعض الحكومات الغربية وفاز بشطبه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. لكن تلك المكاسب كانت دائما هشة.

كان القادة العسكريون والمدنيون في السودان يتشاركون في السلطة في ترتيب هش أضعف من الشكوك المتبادلة والخلافات حول الأسئلة الأساسية. مثل من يتحمل المسؤولية عن عقود من الفظائع التي ارتُكبت في عهد البشير. وما إذا كان ينبغي للجيش أن يكون قادرًا على السيطرة على أجزاء من الاقتصاد. بحسب الكاتب “ماكس بيراك”

وقال بيراك: “اللاعبون القدامى والجدد يتنافسون على السلطة في السودان لمن هو جاهز للاستيلاء عليها”.

وجاء انقلاب البرهان بعد ساعات فقط من مغادرة المبعوث الأمريكي للمنطقة جيفري فيلتمان العاصمة السودانية الخرطوم . بعد اجتماعات مع كبار القادة المدنيين والعسكريين في البلاد.

أدانت إدارة بايدن المتعثرة سلسلة الأحداث. وقالت إنها جمدت 700 مليون دولار من المساعدات المباشرة للسودان والتي وعدت بها كجزء من خطة أمريكية لمساعدة التحول الديمقراطي في البلاد.

البرهان مدعوم من مصر والسعودية والإمارات

لكن البرهان، الذي يحظى بدعم ضمني من عدد من الأنظمة الاستبدادية العربية في أماكن أخرى، في وضع قوي.

وقال مجدي الجزولي، المحلل السوداني في معهد “ريفت فالي”: “قد يتمكن البرهان من تحقيق ذلك بدعم من الحلفاء الآخرين، مثل مصر والسعوديين والإماراتيين”.

وأضاف: “إنه ليس منبوذا كما أصبح البشير ولا هو إسلامي. سيجد وجهًا مدنيًا جديدًا أكثر مرونة، وسيحافظ على الشكليات،=. وسينتهي الأمر بالغرب بالتعامل مع هذا الشخص”.

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هذا الثلاثي – مصر والسعودية والإمارات – دعموا أيضا لمناورة سعيد.

ومن بين الاحزاب الأخرى، كان الرئيس التونسي على خلاف مع حزب النهضة الإسلامي. ويعتبره حكام الامارات والسعودية ومصر عدوا لهم .

بينما تكافح حكومة سعيد الانتقالية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتعويض عجز كبير في الميزانية، تشير التقارير إلى أنه يجري بالفعل محادثات مع الإماراتيين الثريين بالنفط والسعوديين من أجل إنقاذه.

في عام 2013، لعبت الملكيتان الخليجيتان (الإمارات والسعودية)، دورًا محوريًا في المساعدة على دعم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي كان مخططًا للانقلاب.

وقد يحاولون أيضًا دعم البرهان في السودان الذي أصبح، مثل تونس، في بعض الأحيان ساحة لـ “لعبة كبرى” إقليمية أوسع . تضع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مواجهة خصوم جيوسياسيين متقطعين، قطر وتركيا.

وظهرت هذه الديناميكيات بشكل أكثر حدة في ليبيا المجاورة لتونس. حيث يدعم المعسكران الفصائل المتناحرة وسط التوترات التي امتدت إلى السياسة الداخلية لتونس.

ممالك الخليج ومصر

ويشير محللون إلى أن السخاء الملكي الخليجي عزز بالفعل الجيش السوداني في مناوراته بعد سقوط البشير.

كتب الباحث في شؤون السودان جان بابتيست جالوبين: “منح الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للجنرالات مجالًا حاسمًا لمقاومة المطالب الشعبية بالحكم المدني.

واضاف: “التدفقات المالية السرية للإمارات أكسبتهم بالتالي نفوذاً لا مثيل له عبر قطاعات كبيرة من الطيف السياسي مما ساعد الجنرالات … على تعزيز سلطتهم”.

الآن، يجادل الخبراء بأن أي أمل في استعادة الآفاق الديمقراطية في السودان قد يتطلب ممارسة الضغط على هذه القوى العربية.

أشارت مذكرة سياسية صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية إلى أن “ممالك الخليج ومصر التي أقامت من بين جميع القوى الخارجية أوثق الروابط مع البرهان والجيش. يجب أن تحث السلطات على ممارسة ضبط النفس بدلاً من اللجوء إلى القوة العشوائية”.

وقالت: “يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام النفوذ الكبير الذي يتمتع بهما مع عواصم الخليج والقاهرة لإقناعهما بدفع الجنرالات في الخرطوم لتغيير المسار.”

وأشار ألبرتو فرنانديز رئيس البعثة الأمريكية السابق في السودان إلى أن “الحكومات العربية الإقليمية والساسة السودانيين الذين يدعمون الحكم العسكري الجديد سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة. وكما هي الحال، يتعين على واشنطن والأطراف الأخرى توضيح أن هناك عواقب لدعم نظام مارق” .

وقال: التعليقات العامة الأولية من القاهرة والدوحة وأبو ظبي والرياض كانت صامتة. لكن كل هذه الدول ستحتاج إلى تحقيق التوازن بين أجنداتها الفردية للسودان وعلاقاتها المعقدة مع الغرب.