“نهاية العالم قريبًا” .. الغارديان: أزمة المناخ تهدد دول الخليج والشرق الأوسط

تحت عنوان “نهاية العالم قريبًا”: الشرق الأوسط المتردد يضطر إلى فتح أعينه على أزمة المناخ، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، تقريراً مطولاً سلّطت فيه الضوء على الأزمة المناخية.

أزمة المناخ في دول الخليج

وقالت الصحيفة إن إعصار شاهين ضرب شمال سلطنة عمان وهو أول إعصار استوائي يصل إلى أقصى الغرب في الخليج.

وحول البصرة في جنوب العراق هذا الصيف، أدى الضغط على الشبكة بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر، حيث يقود السكان سياراتهم للحفاظ على البرودة.

بينما حطمت الكويت الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة على الإطلاق في عام 2016 عند 53.6.

بينما كان معدل دورانها لمدة 10 أيام هذا الصيف شديد الحرارة بنفس القدر.

كما حدثت فيضانات مفاجئة في جدة، ومؤخراً مكة، بينما ارتفع متوسط ​​درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنسبة 2٪ ، ودرجات الحرارة القصوى بنسبة 2.5٪ ، وكل ذلك منذ الثمانينيات.

في قطر، الدولة التي لديها أعلى نسبة انبعاثات للفرد من الكربون في العالم وأكبر منتج للغاز السائل. يتم بالفعل تكييف الهواء في الهواء الطلق.

أما في طهران، يقتل تلوث الهواء 4000 شخص كل عام.

بينما في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية قام المواطنون بإغلاق الطرق وإحراق الإطارات احتجاجًا على الجفاف الناجم عن مزيج من سوء الإدارة والعقوبات الغربية والحرارة القاتلة.

في الإمارات العربية المتحدة، تشير التقديرات إلى أن أزمة المناخ تكلف ستة مليارات جنيه إسترليني سنويًا بسبب ارتفاع التكاليف الصحية.

زادت ملوحة الخليج، الناتجة عن تكاثر محطات تحلية المياه، بنسبة 20٪، مع كل التأثيرات المحتملة على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

“مكة غير صالحة للسكن”!

ويؤكد تقرير الغارديان أن الأمر سيزداد سوءًا بالطبع مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والمياه. وتزداد درجة حرارة الشرق الأوسط ضعف معدل بقية العالم.

بحلول نهاية القرن، إذا ثبتت صحة التوقعات الأكثر خطورة، فقد لا تكون مكة صالحة للسكن، مما يجعل الحج بمثابة حج محفوف بالمخاطر، بل وكارثة.

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سوف تشبه مساحات شاسعة من الشرق الأوسط الصحراء في إقليم عفار الإثيوبي، وهي مساحة شاسعة لا يوجد فيها مستوطنة بشرية دائمة مضغوطة على البحر الأحمر.

يمكن أن تجد المدن الساحلية الخليجية اللامعة نفسها بحلول نهاية القرن مغمورة مع ارتفاع منسوب المياه. انها ليست نهاية العالم تماما الآن، ولكن نهاية العالم المتوقعة قريبا.

تجارة النفط للبقاء على قيد الحياة

وقال جيم كرين، محلل أبحاث الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن: “إنها قضية صعبة حقًا لأن مصالح النخب الحاكمة تتعارض مع مصالح المواطنين. كل النخب الحاكمة تعتمد على ريع النفط لبقاء أنظمتها. إنهم بحاجة إلى تجارة النفط للبقاء على قيد الحياة حتى يظلوا في السلطة. ويستند نظامهم على استمرار الريع النفطي ، ولكن في نهاية المطاف ، فإن مصالح المواطنين على المدى الطويل تتمحور حول مناخ ملائم للعيش “.

تقول زينة خليل الحاج، مؤسسة غرينبيس في الشرق الأوسط، إن المنطقة تقع تحت ضغط مزدوج.

فمع تغير الطلب على الطاقة، لا يمكن للمنطقة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري والنفط والكربون لبقائها الاقتصادي أن تستمر مع هذا الاعتماد. ولن يكون هناك سوق لنفطهم.

ولكن مع أزمة المناخ، فإن عليها واجبًا إضافيًا للتحول من أجل بقائها. الطقس القاسي يغير حياة الناس على المستوى اليومي. لا يوجد خيار سوى التحول إلى اللون الأخضر.وفق الحاج

التدمير الذاتي

سمح طلب الغرب النهم على الوقود الأحفوري لهذه المنطقة ببناء مدن تعتمد على السيارات. مليئة بناطحات السحاب والمراكز التجارية المكيفة اللامعة.

الآن عليها أن تجد طريقة لتجنب تدميرها الذاتي؛ يجب أن تكون هذه على حد تعبير توماس فريدمان، اللحظة البروميثية في الشرق الأوسط.

في الحقيقة، قيل للمنطقة منذ عقد على الأقل إنها بحاجة إلى الانتقال من النفط.

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تم الطعن في النقطة الدقيقة للطلب على النفط والتي ستبلغ ذروتها. وتعتمد على عدد لا يحصى من الافتراضات حول التنظيم والتكنولوجيا وسلوك المستهلك.

لكن الكثير من الناس يقولون إن الطلب سيبلغ ذروته في حوالي عام 2040 ، ثم ينخفض ​​بعد ذلك.

لكن تقرير الرابطة الدولية للطاقة Net Zero بحلول عام 2050، على النقيض من ذلك. انخفض الطلب المقترح على النفط من 88 مليون برميل في اليوم في عام 2020 ، إلى 72 مليون برميل في اليوم في عام 2030 ، وإلى 24 مليون برميل في اليوم في عام 2050 . وهو انخفاض قدره ما يقرب من 75٪ بين عامي 2020 و 2050. وجادل بأن منطقة الخليج بها جميع العناصر الثلاثة اللازمة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة: رأس المال والشمس والمساحات الكبيرة من الأراضي الخالية.

الحاجة للتخلص من الوقود الأحفوري

حتى وقت قريب، كانت هناك مؤشرات قليلة على أن الدول البترولية، بما في ذلك إيران، شعرت بالحاجة إلى التخلص من الوقود الأحفوري بهذه الوتيرة.

عندما طُلب من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التعليق على تقرير وكالة الطاقة الدولية، بما في ذلك دعوته لوقف الاستثمارات النفطية الجديدة، وصفه بأنه تكملة لـ La La Land.

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وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن قطع إنتاج النفط والغاز من شأنه أن يتسبب في حدوث ضائقة في الإمدادات. وسخر من “النشوة بشأن تحول الطاقة”.

تشير توقعات أوبك نفسها إلى أن الطلب على النفط سيرتفع بالأرقام المطلقة حتى عام 2045 .. وأن حصة النفط في الطلب العالمي على الطاقة ستنخفض فقط من 30٪ إلى 28٪. بالكاد ثورة خضراء.

أزمة الطاقة وأسعار النفط

وبالنظر إلى أزمة الطاقة الحالية، وأسعار النفط المتصاعدة والطلب المتوقع على النفط هذا العام ، فإن حالة الانتقال السريع أصعب مما كانت عليه قبل عام.

لا تزال دول الخليج تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، والتي لا تزال أكثر من 70٪ من إجمالي صادرات السلع في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وعلى عائدات النفط التي تتجاوز 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر. وسلطنة عمان والبحرين.

في رؤية 2030 ، التي نشرت في عام 2016 ، وعد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتحويل البلاد إلى قوة صناعية متنوعة.

لكنّ الحقيقة مختلفة جدا. يظهر البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية لا تزال تعتمد بنسبة 75٪ على صادرات النفط في ميزانيتها.

أرامكو، الشركة السعودية ذات البصمة الكربونية الأكبر في العالم، لا تحاول التنويع بمعدل شل أو بي بي. في الواقع، أعلنت للتو عن استثمار لزيادة طاقة النفط الخام من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027.

تقول زينة خليل الحاج إنه قد يتطلب تحولًا نفسيًا سريعًا بعيدًا عن النزعة الاستهلاكية.

وتضيف: “الخليج ليس قريبًا حتى من هذا النوع من المحادثات. إذا رأيت نمط الحياة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. فهو يعتمد على الاستهلاك اللامتناهي. ما أخشاه هو أننا بعيدين جدًا عن ذلك من حيث السياسة والاستعداد “.

إيران الآن هي سابع أكبر مصدر لانبعاث الكربون للفرد. والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والمملكة العربية السعودية في المرتبة 13.

قمة المناخ

بالطبع ، يمكن لحكام الخليج في أحداث مثل قمة المناخ Cop26 صدّ بعض الانتقادات بالقول إن منطقة الخليج نفسها ليست واحدة من أكبر بواعث الانبعاثات سواء الآن أو تاريخيًا.

المنطقة مسؤولة فقط عن 4.7٪ من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم، تتضاءل أمام التلوث من أوروبا وأمريكا والصين.

كما يتم تسجيل النفط الذي يصدره الشرق الأوسط مقابل انبعاثات الكربون من المستخدمين، وليس المنتجين.

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ومع ذلك، يبدو الآن أن قادة المنطقة يستجيبون للضغط ليس فقط من الغرب، ولكن من سكانهم أيضًا.

يقول فرانك ووترز، مدير شبكة الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إنه على الرغم من أن الوعظ بشأن الصفقة الخضراء قبل عام لم يكن مجزيًا تمامًا (“شعرت أن الأمر يشبه إلى حد ما الذهاب إلى محل الجزارة وإخبارهم أنك تريد أن تصبح نباتيًا”). المواقف تتغير.

“صفر انبعاثات”

كانت الإمارات، أول محرك خليجي، أول دولة في المنطقة تصدق على اتفاقية باريس وهي الآن الأقل اعتمادًا على النفط في الإيرادات الحكومية.

أعلنت الأسبوع الماضي عن “مبادرة صفر انبعاثات بحلول عام 2050” التي ستبدأ باستثمارات تبلغ 163 مليار دولار (118 مليار جنيه إسترليني) ووزيرة جديدة لشؤون تغير المناخ والبيئة، مريم المهيري.

جاء هذا الإعلان بعد أن أمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد جلسة عصف ذهني لمدة 80 يومًا في كل دائرة حكومية اعتبارًا من يونيو.

كانت أول دولة نفطية تتبنى صافي الصفر في الاستهلاك المحلي.

ما زالت الخطة في مهدها، وبعضها غير واضح المعالم ، ولكن الاتجاه واضح.

وقد وعدت بالاعتماد بنسبة 50٪ على مصادر الطاقة المتجددة والنووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2050.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية إنها ستصدر 100٪ من طاقتها الشبكية من الطاقة النووية والشمسية.

ومن المتوقع أن يكون مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد منخفض التكلفة في العالم، بطاقة إنتاجية مخطط لها تصل إلى 5000 ميجاوات.

كما أن سعر الطاقة الشمسية القادمة من الشرق الأوسط منخفض بشكل لا يصدق.

قدرة تنافسية شديدة بين دول الخليج

تتمتع دول الخليج بقدرة تنافسية شديدة، لذا بدأت موجة من الأخبار بالظهور مع الحديث عن أزمة المناخ. قطر عينت وزيرا للمناخ.

كما تستهدف البحرين صافي الصفر بحلول عام 2050 ؛ الكويت لديها خطة جديدة للانبعاثات.

كانت المملكة العربية السعودية، التي نادراً ما تحب أن تتفوق عليها الإمارات، قالت بالفعل إنها ستزيد حصتها من مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 0.3٪ إلى 50٪ بحلول عام 2030 ، فضلاً عن زراعة 10 مليارات شجرة في العقود المقبلة.

في نهاية الأسبوع ، نظمت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم قمة غير مسبوقة للمبادرة الخضراء في الشرق الأوسط في الرياض.

وهو الحدث الذي اجتذب خطابات موافقة على نطاق واسع من الأمير تشارلز وجون كيري.

ووعدت بأنها ستصل إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية داخل حدودها بحلول عام 2060. وهو أقل طموحًا من طلب الأمير تشارلز للوصول إلى الهدف بحلول عام 2050 بخطوط أساس واضحة.

وقالت أيضًا إنها ستخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 ، أي أكثر من ضعف هدفها السابق.

تحويل مفاهيم العلاقات العامة حقيقة واقعة

يقول كبار المسؤولين السعوديين إنهم كانوا خبراء في القمم والمواقع الإلكترونية والرؤى. لكن المصداقية الحقيقية تنبع من تحويل مفاهيم العلاقات العامة مثل اقتصاد الكربون الدائري إلى حقيقة واقعة. كثيرون في الغرب متشككون.

الوقود الأحفوري الذي يتم شحنه إلى الخارج ليس مدرجًا في دفتر السعودية للكربون، نظرًا لقواعد المحاسبة في الأمم المتحدة، ويعتمد التخفيض الداخلي الموعود في الانبعاثات على رهان كبير على أن تقنية احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق غير المثبتة ستنجح.

أشارت غرينبيس الشرق الأوسط إلى أن القمة كانت خدعة لإرضاء الولايات المتحدة . حيث تضمنت خطة السعوديين زيادة إنتاج النفط.

ويقول آخرون إن السعودية شعرت على الأقل بالحاجة إلى الانضمام إلى الجدل حول أزمة المناخ بدلاً من المماطلة فيه.

ممالك الخليج

أحد الأسباب التي جعلت ممالك الخليج بطيئة جدًا في فطام نفسها عن السلعة التي جعلتها أغنياء هو أن الثروة قد استخدمت لتخدير الرأي العام.

تم دعم المواطنين من خلال مزيج من عدم الضرائب، إلى جانب دعم المياه والبنزين والطاقة.

الديناميكية مختلفة في لبنان والعراق وبدرجة أقل في إيران.

لكن هذا آخذ في التغير، وبدأت مجموعات صغيرة من المجتمع المدني الأخضر في الظهور، مثل Kesk و Nature Iraq و Greenpeace Middle East.

ووفقًا لوزيرة البيئة الإسرائيلية اليسارية، تمار زاندبرغ، يمكن أن تؤدي أزمة المناخ إلى تحويل بعض السياسات المتجمدة بين الدول في الشرق الأوسط إلى الأفضل.

زاندبيرج ، التي تعمل على جعل حكومتها تتبنى “صافي الصفر” ، تقول إن دول المنطقة كانت جيدة جدًا في النظر إلى الماضي. يجعل تغير المناخ من الضروري أن يتحدثوا بدلاً من ذلك عن مستقبل مشترك. “نتشارك نفس المشاكل ، نفس الشمس ، ونفس نقص المياه ، ونفس الانهيار في نظامنا البيئي. نحن بحاجة إلى مشاركة الحلول “.