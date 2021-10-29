نابولي يتقاسم الصدارة مع الميلان .. تفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي

نجح فريق نابولي الإيطالي في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بفارق الأهداف. مع منافسه الميلان، بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأخيرة على بولونيا بثلاثية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز

نابولي والثلاثية النظيفة في شباك بولونيا

وأحرز فريق نابولي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال18 عن طريق فابيان. رويزبينا بتسديدة قوية في شباك بولونيا.

وسجل لورينزو إينسيني هدفين في الدقيقة ال41 وال62 عبر ركلتي جزاء سجلها اللاعب ببراعة داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز نابولي على بولونيا بثلاثية نظيفة دون رد.

وشهد اللقاء بين كلا المنافسين السيطرة والقوة لفريق نابولي على مجريات أحداث المباراة، على عكس منافسه بولونيا الذي قدم الأداء المتواضع في اللقاء وقلة الفرص في الوصول إلى شباك الخصم خلال مجريات اللقاء.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق نابولي الإيطالي على صدارة ترتيب الدوري “الكالتشيو” الممتاز برصيد 28 نقطة، متساويًا بذلك مع منافسه الميلان بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني.

وجاء حامل اللقب إنتر ميلان في ثالث الترتيب برصيد 21 نقطة، أما في المركز الرابع آتى فريق روما برصيد 19 نقطة، كما ويليه فريق أتالانتا في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة برصيد 18 نقطة.

Heureux pour la victoire et pour mon retour sur le terrain: Forza Napoli 💙 Felice per la vittoria e per il mio ritorno in campo: Forza Napoli 💙 Happy for the win and for my comeback to the pitch: Forza Napoli 💙#NapoliBologna 3-0 ⚽️ #FG31 💚 pic.twitter.com/GH0t3e7cg3 — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) October 28, 2021

كما وجاء في المركز السادس فريق لاتسيو برصيد 17 نقطة، وفي المركز السابع آتى فريق يوفنتوس. برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الثامن فريق فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز التاسع آتى فريق ساسولو برصيد 14 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتصدر اللاعب شيرو ايموبيلي نجم فريق لاتسيو برصيد 8 أهداف، كما وجاء في المركز الثاني مهاجم فريق إنتر ميلان. إدين دجيكو برصيد 7 أهداف.

أما في ثالث جدول الترتيب آتى جيوفاني سيميوني. لاعب فريق هيلاس فيرونا برصيد 6 أهداف، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين، جواو بيدرو، ماتيا ديسترو.

بينما في المركز الرابع آتى دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا. برصيد 5 أهداف، متساويًا مع دوفان زاباتا، لوتارو مارتينيز، لورينزو بيليغريني بنفس الرصيد من الأهداف، وفي خامس الترتيب جاء اللاعب أنتونين باراك لاعب فريق هيلاس فيرونا برصيد 4 أهداف. خلال منافسات الموسم الحالي.

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