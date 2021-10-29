موعد ومعلق مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان مباراة قوية أمام حامل اللقب السابق ليل مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة ال11. من الدوري الفرنسي، والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب “بارك دي برنيس”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وليل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، قطر، البحرين، اليمن، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر .والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث المباراة المثيرة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي المغربي جواد بدة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ليل، حيث سيكون في حراسة كليور نافاس.

🎙 ماوريسيو بوتشيتينو عن مباراة اليوم ضد ليل: "ستكون تحدياً كبيراً بالنسبة لنا". 💥⚽️https://t.co/GRFETzLZDj — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 29, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، وسيغيب عن اللقاء كلاً من: أشرف حكيمي بسبب الطرد، وكيليان مبابي بسبب الإصابة.

2️⃣2️⃣ القائمة الكاملة لمواجهة اليوم 🔴🔵 pic.twitter.com/Rbc9MPJ0rL — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 29, 2021

تشكيلة فريق ليل

وسيلعب المدرب جوسلين غورفينيك في مواجهة صعبة أمام المستضيف باريس سان جيرمان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيفو جربيتش.

👥 Le groupe lillois pour le déplacement au Parc des Princes 👊#PSGLOSC pic.twitter.com/RAl08ORTc1 — LOSC (@losclive) October 28, 2021

أما في دفاع سيكون كلاً من: زكي شيليك، جوزيه فونتي، سفين بوتمان، كما سيأتي في وسط الفريق كلاً من: ريناتو سانشيز، يوسف يازيجي، أوجينيو بيزوتو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، براق يلماز، تيموثي ويا، لويز أراوخو.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي ” ليغ” برصيد 28 نقطة، بينما آتى منافسه ليل في المركز العاشر برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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