ماذا قال لابورتا عن تدريب تشافي لفريق برشلونة؟!

قال رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد .والمؤقت الإسباني ” سيرجي بارخوان” لقيادة ترتيب الفريق الكتالوني، خلفًا للهولندي رونالد كومان الذي تم إقالته بعد النتائج المخيبة مع بداية الموسم الجاري، ليتحدث عن المدرب الواعد تشافي هيرنانديز مدب فريق السد القطري الحالي.

لابورتا وتشافي

وتحدث الرئيس لابورتا عن المدرب الإسباني تشافي، قائلاً: “تشافي يواصل تطوره كمدرب بشكل جيد. لدي تقارير جيدة عنه من أشخاص يتابعونه عن كثب ويعرفونه جيداً من الناحية الفنية. أتحدث معه بانتظام، بحكم العلاقة الجيدة .التي تربطنا، وأنا أعرف شخصياً رأيه فيما يتعلق بالفريق وما يجب فعله”.

🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "تشافي يواصل تطوره كمدرب بشكل جيد. لدي تقارير جيدة عنه من أشخاص يتابعونه عن كثب ويعرفونه جيداً من الناحية الفنية. أتحدث معه بانتظام، بحكم العلاقة الجيدة التي تربطنا. وأنا أعرف شخصياً رأيه فيما يتعلق بالفريق وما يجب فعله" pic.twitter.com/DyPjpe5qzI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

وأردف، ” المدرب سيرجي بارخوان واحد من أبناء هذا النادي ويعرف حق المعرفة فلسفتنا .ونظام عملنا، بحكم أنه لعب تحت قيادة يوهان كرويف في فريق الأحلام، أحد أفضل الأجيال في تاريخ نادي برشلونة”.

كما وأضاف لابورتا، “ممتنون لرونالد كومان، لأنه استلم الفريق في مرحلة مليئة بالصعاب. كما أنه ظل وفياً للنادي وسيبقى رمزاً من رموز برشلونة”.

تشافي وتدريب برشلونة

وقال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز وأحد أساطير نادي برشلونة في مؤتمر صحفي قبيل .مباراة الأهلي في دوري النجوم القطري، قائلاً: ” أنا حاليًا أركز في عملي مع السد، ولا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر”.

🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "ممتنون لرونالد كومان، لأنه استلم الفريق في مرحلة مليئة بالصعاب. كما أنه ظل وفياً للنادي وسيبقى رمزاً من رموز برشلونة" pic.twitter.com/w47lIMGChM — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

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وكانت الصحف الإسبانية قد تداولت في الآونة الأخيرة شائعات. حول قرب توصل المدرب الإسباني تشافي مع نادي برشلونة الإسباني بعد رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال سوسيداد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، كما ويليه فريق ريال مدريد برصيد 21 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع فريق إشبيلية وريال بتيس في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد من النقاط.

🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "سيرجي بارجوان واحد من أبناء هذا النادي ويعرف حق المعرفة فلسفتنا ونظام عملنا، بحكم أنه لعب تحت قيادة يوهان كرويف في فريق الأحلام، أحد أفضل الأجيال في تاريخ نادي برشلونة" pic.twitter.com/UvCBzUFFe5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

وجاء فريق رايو فاليكانو في خامس جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع أوساسونا وأتلتيكو مدريد على الترتيب بنفس النقاط، وفي المركز الثامن جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 17 نقطة.

كما وآتى في المركز التاسع فريق برشلونة برصيد 15 نقطة، أما في عاشر الترتيب جاء فريق إسبانيول خلال منافسات الموسم الجاري.

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