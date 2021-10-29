ماذا حدث لصحّة زعيم كوريا الشمالية بعد فقدانه 20 كغم من وزنه!

أكدت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فقد حوالي 20 كيلوغراماً، لكن يبدو أنه يعمل بشكل جيد دون أن يؤثر ذلك على صحته.

أظهر الظهور العلني للزعيم في وقت سابق في سبتمبر أنه بدا أنحف إلى حد كبير، وهو ما أكدته دائرة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفي مغلق يوم الخميس.

الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة زعيم كوريا الشمالية

استخدم مسؤولو المعهد الوطني للمخابرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحللوا مقاطع فيديو فائقة الدقة لكيم.

كما اعتمدوا أساليب أخرى للتحقيق في حالة الزعيم الكوري الشمالي. حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن اثنين من المشرعين الذين حضروا الجلسة.

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وقالت وكالة التجسس أيضًا إن كيم خفض وزنه إلى 120 كيلوجرامًا من 140 كيلوجرامًا سابقًا في عام 2019، وفقًا لكيم بيونج كي ، أحد المشرعين.

قال المشرعون، نقلاً عن مسؤولين في المعهد الوطني للمخابرات، إن فقدان وزنه كان نتيجة لمحاولة تحسين جسمه ومحاولة زيادة الولاء العام.

لا توجد “تطورات غير عادية”

بعد تحليل مقاطع الفيديو، خلص المسؤولون إلى أن الزعيم استمر في الأنشطة العامة وقال إنه لا توجد “تطورات غير عادية”.

وقال النائب كيم، إن التقارير التي تتحدث عن استخدام السيد كيم دجالًا كاذبة و “لا أساس لها”.

وذكر النائب الآخر ، ها تاي كيونغ، إن كوريا الشمالية بدأت في استخدام مصطلح “Kimjongunism” ، وهي أيديولوجية سياسية سميت على اسم كيم.

واضاف إن هذه الأيديولوجية مستقلة عن الأيديولوجية التي جاءت من والده وجده ، وتسمى “Kimjongilism” و “Kimilsungism” على التوالي.

وفي الوقت نفسه، حافظت كوريا الشمالية على روايتها لعدم وجود حالات إصابة بفيروس كوفيد.

كما امتنعت أيضًا عن إبداء أي اهتمام بالحصول على لقاحات من شركة فايزر.

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وقال مسؤولو وكالة التجسس إن الحصول على اللقاحات سيتطلب مفاوضات مع الشركة والولايات المتحدة.

في شأنٍ آخر، نقتل تقارير صحفية، ان رئيس كوريا الشمالية دعا شعبه لتناول كميات أقل من الطعام، و”شدّ الحزام” حتى العام 2025م.

وتشير التقارير لوجود شح كبير في الغذاء هناك بعد إغلاق الحدود مع الصين بسبب جائحة كورونا. ولا يتوقعون إعادة فتحها إلا بعد 4 سنوات.