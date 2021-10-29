تعرف على موعد مانشستر يونايتد وتوتنهام في مباراة القمة بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام نظيره الضيف مانشستر يونايتد مساء يوم السبت، في مباراة قوية مثيرة ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب ” توتنهام”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

ومن المقرر أن تقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، العراق، اليمن، البحرين، قطر، الكويت.

تحديث من سولشاير حول آخر مستجدات الفريق والإصابات قبل مواجهة الغد أمام توتنهام 🔙🔴#يونايتد | #توتنهام_يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 29, 2021

أما بتوقيت دولة مصر وفلسطين، السودان، ليبيا، الأردن، سوريا، لبنان عند الساعة الخامسة. والنصف مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة مانشستر يونايتد ومنافسه توتنهام على مجريات أحداث عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب النرويجي” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف توتنهام، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

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وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، جيسي لينغارد، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق. الثنائي، أنتوني مارسيال، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق توتنهام

وسيلعب المدرب نونو إسبيريتو سانتو في قيادة تشكيلة أساسية أمام نظيره مانشستر يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى هوغو لوريس.

بينما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: كريستيان روميرو، سيرخيو رودريغيز، سيرجي أورير، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ديلي ألي، لوكاس مورا، تانغي ندومبيلي، موسى سيسوكو، أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: هاري كين، سون هيونغ مين، بريان جيل.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما وآتى فريق توتنهام .في المركز السادس برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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