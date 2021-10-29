باريس سان جيرمان يفوز على ليل وينفرد في صدارة الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على حامل اللقب السابق ليل بهدفين ثمينين. مقابل هدف وحيد، لينفرد في صدارة الترتيب ضمن منافسات الجولة ال12 من الدوري الفرنسي الممتاز.

هدفي باريس سان جيرمان في شباك ليل

وسجل اللاعب ماركينيوس الهدف الأول في شباك الضيف ليل في الدقيقة ال74، من خلال هجمة مرتدة سريعة عانقت شباك المرمى.

كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال88 عن طريق الأرجنتيني. أنخيل دي ماريا سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء بقوة داخل شباك المرمى.

هدف ليل الوحيد

وجاء هدف فريق ليل الفرنسي الوحيد في الدقيقة ال31. عن طريق جوناثان ديفيد سددها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة بين كلا الفريقين المنافسة القوية والإثارة طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد. من الفرص الخطيرة في هز شباك المرمى في المباراة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ليل، حيث تواجد في حراسة المرمى دونارما.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أما في وسط الفريق. آتى كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

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تشكيلة فريق ليل

ولعب المدرب جوسلين غورفينيك في مواجهة صعبة أمام المستضيف. باريس سان جيرمان، حيث تواجد في حراسة المرمى إيفو جربيتش.

أما في دفاع جاء كلاً من: زكي شيليك، جوزيه فونتي، سفين بوتمان، كما وآتى في وسط الفريق. كلاً من: ريناتو سانشيز، يوسف يازيجي، أوجينيو بيزوتو، كما وجاء في هجوم الفريق كان الثلاثي، براق يلماز، تيموثي ويا، لويز أراوخو.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

كما وينفرد فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بينما جاء منافسه. ليل في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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