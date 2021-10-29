السعودية تنتقم لنفسها من جورج قرداحي من كلّ لبنان بقرارات “ثقيلة”

وقعت الأزمة الدبلوماسية، وتأكد ما ذهب إليه المحللون والمتابعون، فقد ردّت السعودية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي اعتبرت مسيئة لها، بجملة قرارات “ثقيلة”، اعتبرت انتقاماً من كل لبنان.

قرارت السعودية للرد على لبنان بسبب جورج قرداحي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، مساء الجمعة، أن المملكة استدعت سفيرها في لبنان، وطلبت مغادرة سفير لبنان لديها.

كما قررت السعودية وقف الواردات اللبنانية. وفق ما اوردت الوكالة

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في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية السعودية، إنّ حكومة المملكة “تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز”.

#وزارة_الخارجية :حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 29, 2021

وقالت إنه “حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان. فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان”.

#وزارة_الخارجية : وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 29, 2021

وأكدت “حرص حكومة المملكة على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة. ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة”.

#وزارة_الخارجية:وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 29, 2021

ماذا قال جورج قرداحي؟

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أشعل عاصفة ضدّه عقب تصريحاته عبر برنامج (برلمان شعب)، عن السعودية وحرب اليمن وجماعة الحوثي .

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف.”

وبعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله، حاول جورج قرداحي تدارك أثر تصريحاته تلك وخرج يصرح بأن ما قاله كان في حلقة من حلقات برنامج “برلمان شعب” قبل توليه منصب وزير الإعلام.

وتابع أنه لم يقصد بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات “اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”.

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وأضاف أنّ الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة. “وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام”.وفق ما قال

وذكر أنّ “ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن. ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.”

وختم بالقول: “عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات”.