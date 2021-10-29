البحرين تقوم بعمل “ريتويت” سريع لقرارات السعودية ضد لبنان!

مباشرةً، وبعد إعلان السعودية، جملة قراراتها، التي تضمنت استدعاء سفيرها في لبنان، وطرد سفير لبنان لديها، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي اعتبرت “مسيئة” لها، أعلنت البحرين عن طلبها من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وسبق قرار البحرين هذا، أن أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، مساء الجمعة، أن المملكة استدعت سفيرها في لبنان، وطلبت مغادرة سفير لبنان لديها.

كما قررت السعودية وقف الواردات اللبنانية. وفق ما اوردت الوكالة

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في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية السعودية، إنّ حكومة المملكة “تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز”.

#وزارة_الخارجية :حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 29, 2021

وقالت إنه “حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان. فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان”.

#وزارة_الخارجية : وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 29, 2021

كما وأكدت “حرص حكومة المملكة على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة. ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة”.

#وزارة_الخارجية:وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 29, 2021

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أشعل عاصفة ضدّه عقب تصريحاته عبر برنامج (برلمان شعب)، عن السعودية وحرب اليمن وجماعة الحوثي .

كما اعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف.”

ردود أفعال سريعة في لبنان

وتعليقاً على القرارات السعودية، صدرت عدّة تصريحات على لسان مسؤولين لبنانيين بارزين.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من جورج قرداحي تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح علاقات لبنان العربية.

وعبّر رئيس الوزراء اللبناني عن أسفه لقرار السعودية. وتمنى أن تعيد قيادة المملكة “بحكمتها” النظر فيه.

كما قال: “نعرب عن رفضنا الشديد لكل ما يسيء للعلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية”.

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وناشد “ميقاتي” القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة “من أجل الحفاظ على التماسك العربي”.

من ناحيته، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أنه سيتولي بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة إدارة خلية لتجاوز الخلاف مع السعودية.

كما اعتبر أن ما يحدث مع السعودية ودول الخليج مشكلة يمكن تخطيها بالحوار.