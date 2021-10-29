أتلتيكو مدريد يتعادل خارج ميدانه أمام ليفانتي في مباراة مثيرة (شاهد)

تعادل حامل اللقب فريق أتلتيكو مدريد أمام منافسه ليفانتي بهدفين لكليهما، في مباراة شهدت القوة والإثارة. بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، ضمن منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف أتلتيكو مدريد في شباك ليفانتي

وسجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول عن الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة ال12 سددها من وسط زحمة المدافعين. داخل شباك مرمى ليفانتي جاءت من ركنية ثابتة، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال76 عن طريق ماتيوس كونيا.

ليفانتي والتعادل مع أتلتيكو مدريد

وأحرز إنيس باردي هدفي التعادل في شباك الضيف أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” في الدقيقتين ال37 وال90 عبر ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة المثيرة بين كلا الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

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وشهد اللقاء طرد اللاعب روبرتو سواريز بيير نجم فريق ليفانتي في الدقائق الأخيرة من الوقت البديل، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق أتلتيكو مدريد ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ولعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ليفانتي، حيث تواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

⏱ د 99 | ليفانتي 2️⃣-2️⃣ أتليتي ⏹ نهاية المباراة بتقاسم النقاط بملعب سيوتات فالنسيا. 🔴⚪️ #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/kXZdzC3Flt — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) October 28, 2021

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

تشكيلة فريق ليفانتي

ودخل المدرب فرنسيسكو لوبيز بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف أتلتيكو مدريد، حيث تواجد في حراسة المرمى أيتور فيرنانديز أباريسكتا.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: شكودران مصطفي، روبن فيزو، كوكي، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: خوسيه نوغاليس، خوسيه كامبانيا، غونزالو ميليرو، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، روجر مارتي، روبيرتو سولدادو، خورخي دي فروتوس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز السادس برصيد 19 نقطة، كما وآتى فريق ليفانتي برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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