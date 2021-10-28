8 علامات جسدية تنبّه إلى احتمال الإصابة بمرض سرطان الثدي

لقد أصبح سرطان الثدي سيناريو وحشيا متكرّرا. إنه مرض يظل مختفيا لفترة من الوقت، دون أن يلاحظه أحد ويتربص بالمريض إلى أن يظهر فجأة ويحدث أكبر قدر ممكن من الضرر.

ومع ذلك، فإن هذا الخصم لديه حلفاء أكثر مما يمكن أن نتخيله، نحن نتحدث عن هؤلاء النساء اللائي يواصلن ثقافة المحاولة بدلاً من المنع.

وعلى الرغم من أن هذا المرض، في مراحله الأولى، قد لا يكون من السهل اكتشافه لمن يحمله، الا انه يمكن اكتشافه بواسطة أخصائي مع استخدام المعدات الطبية المناسبة.

في الحقيقة، يجب أن نوضح أن المرأة في البداية قد لا تشعر بأي شيء ولا تشعر بالألم.

وفقًا لطبيبة الأورام النسائية، مونيكا هيمان، بشكل عام، عادة ما يكون هناك بالفعل كتلة ملموسة وألم، وتغيرات في الجلد. لكن نشعر بذلك عندما نواجه بالفعل تقدمًا في المرض وليس في المراحل الأولى.

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هذا يقودنا إلى عدم الانتظار لرؤية علامة ما.

و لهذا، يعد الفحص الطبي أمرًا مهمًا بالنسبة لك، حيث يجب على المرأة في سن الإنجاب الذهاب إلى طبيبها النسائي مرة واحدة في السنة لفحص الخلايا.

بخلاف ذلك، إذا لم تكن قد بدأتي حياتك الجنسية، فيجب عليك أيضًا الحضور فقط لفحص الثدي والفحص البدني.

وبالمثل، يجب أن تكون عملية فحص الخلايا للنساء فوق 40 عامًا، أمرا إلزاميا تقومين به كل عام، وليس شيئًا اختياريًا أو شيئًا يتم القيام به حين تظهر بعض العلامات.

علامات التحذير من سرطان الثدي:

نتوء جديد في الثدي أو الإبط (تحت الإبط).

زيادة سماكة أو تورم جزء من الثدي.

تهيج أو ترهل جلد الثدي.

احمرار أو تقشر في منطقة الحلمة أو الثدي.

الحلمة المقلوبة أو ألم في تلك المنطقة.

إفرازات من الحلمة، على غرار، الدم.

أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

ألم في أي جزء من الثدي.

عليك أن تعلمي أنه ليست كل الكتل التي تشعري بها، تفيد أنكِ ربما تعانين من مرض سرطان الثدي الخبيث. ولكن لا توجد طريقة لمعرفة أكثر من الذهاب إلى الطبيب والقيام بفحص كامل لدراسات التصوير بالأشعة وغيرها، على غرار أخذ خزعة في بعض الحالات.

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بالإضافة إلى ذلك، ننصح بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية مرة واحدة على الأقل في السنة، لاستبعاد أي وجود لأنسجة أو ورم سرطاني.