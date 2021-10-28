وفاة الفنان الأردني جميل عواد ..  تنبأ بموته في آخر معركة!

توفي الفنان الأردني جميل عواد، عن عمر يناهز الـ84 عاماً، صباح اليوم الخميس.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، جميل عواد عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك).

وكتب الخطيب ما نصه: (أنعي لحضراتكم وفاة الزميل الفنان الكبير جميل عواد الذي أنتقل الي رحمة الله تعالى بعد ظهر اليوم الخميس).

وتابع: (معزيا الفنانة جوليت عواد وأهله والزملاء ومحبيه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون).

وفاة جميل عواد وناشطون ينعون

وتصدر اسم الفنان جميل عواد، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر الناشطون عن صدمتهم وحزنهم لرحيله، فكتب أحدهم: (رافقنا بعدة شخصيات في العديد من المسلسلات مثل نمر بن عدوان وقرية بلا سقوف وحارة أبو عواد وشمس الأغوار والتغريبة الفلسطينية.).

انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان الأردني جميل عواد، بعد صراع مع المرض. رافقنا بعدة شخصيات في العديد من المسلسلات مثل نمر بن عدوان وقرية بلا سقوف وحارة أبو عواد وشمس الأغوار والتغريبة الفلسطينية. pic.twitter.com/bSKjUKhD5a — بكبك (@ArslanShishani) October 28, 2021

وعلق آخر: (رحلَ جميل عوّاد لكنَّ أبو صفوح لا زال على قيد الحياة ولا زال الكفّ يناطحُ المِخرز له الرحمه ولروحه السلام).

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رحلَ جميل عوّاد لكنَّ أبو صفوح لا زال على قيد الحياة ولا زال الكفّ يناطحُ المِخرز

له الرحمه ولروحه السلام pic.twitter.com/eWtGPjzwNg — AHMAD MOMANE 🇯🇴💧 (@ahmad_momane) October 28, 2021

وكتب فارس الأحمد: (توفي الفنان القدير جميل عواد ظهر اليوم الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض العضال عن عمر يناهز 84 عاماً. الله يرحمه ويصبر أهله وأحبابه وأصدقائه على مصابهم).

توفي الفنان القدير جميل عواد ظهر اليوم الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض العضال عن عمر يناهز 84 عاماً. الله يرحمه ويصبر أهله وأحبابه وأصدقائه على مصابهم.#جميل_عواد#الكف_والمخرز #نمر_بن_عدوان #القضاء_في_البادية#التغريبة_الفلسطينية pic.twitter.com/H7ps1is6xN — فارسَ الأحَمَد (@farisalahmad2) October 28, 2021

وعقب الإعلامي جاسر الصقري: (الموت يغيب الفنان الأردني #جميل_عواد رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته).

#عمون : الموت يغيب الفنان الأردني #جميل_عواد رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/B4npjdxu8A — جاسر الصقري (@jasseralsagri) October 28, 2021

تنبأ بموته

وكان الفنان الراحل يعاني من فشل كلوي، وكان قد تنبأ بموته بعد انتصاره على المرض قبل عدة سنوات.

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وقال عواد في لقاء سابق: (عدت الى المنزل بعد أصعب معركة غضتها بمواجهة الموت وانتصرت عليه مرة أخرى. أعلم أن الجولة الاخيرة ستكون لصالحه).

وقد اشتهر جميل عواد بأدوار الحزم والشدة، وهو متزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد.

من هو جميل عواد؟

درس الفنان الراحل هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964.

وعمل عواد في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968 ثم غادر عمّان ليعود عام 1974 ويخرج أول مسرحية له وكان اسمها الغائب.

قدم الراحل خلال مسيرته الفنية التي تزيد على 40 عاماً، أكثر من 200 مسلسل تلفزيوني و 7 أفلام سينمائية.

واتجه عواد أيضاً إلى كتابة مسلسلات عدة، كان من أهمها: (عيال الذيب)، (الكف والمخرز)، و(الشريكان).

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