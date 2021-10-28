ميتا Meta .. اسم فيسبوك Facebook الجديد .. ماذا يعني!؟

أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لشركة فيسبوك عن تغيير اسمها من Facebook إلى Meta ميتا.

ويعكس ذللك دفع الشركة لبناء عالم افتراضي مملوء بــِ “الأفاتار الرقمي” يُعرف باسم metaverse (مستقبل الانترنت والحياة الافتراضية).

في حديثه في المؤتمر السنوي للواقع الافتراضي والمعزز للشركة، يوم الخميس، قال ارك زوكربيرج إن فيسبوك “علامة تجارية شهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي ولكن بشكل متزايد. لا تشمل كل ما نقوم به”.

وأضاف: “من الآن فصاعدًا ، سنكون ميتافيرس أولاً. وليس فيسبوك أولاً.”

ميتا اسم فيسبوك الجديد والعلامات الأخرى كما هي

بينما كانت الشركة تغير اسمها إلى ميتا Meta، قال زوكربيرج إن المنصات والعلامات التجارية الفردية الحالية – Facebook و WhatsApp و Messenger و Instagram و Oculus – لن تتغير.

عززت شركة فيسبوك الاستثمار في الواقع المعزز والافتراضي حيث تتنافس مع Apple وغيرها لبناء منصة الحوسبة من الجيل التالي.

في يوليو، حدد لأول مرة رؤيته لبناء ميتافيرس، والذي يمكن الوصول إليه من خلال أجهزة مختلفة. مما يسمح للمستخدمين بالتسوق واللعب والتواصل الاجتماعي.

قالت الشركة يوم الإثنين إنها تعتزم بدءاً من الربع الأخير من هذا العام نشر نتائج لوحدة Facebook Reality Labs الخاصة بها، والتي تبني منتجات AR و VR و metaverse من بقية الأعمال.

قضية فرانسيس هاوجين

يواجه فيسبوك طوفانًا من التدقيق بعد أن اتهمت فرانسيس هاوجين، الموظفة السابقة التي تحولت إلى المبلغين عن المخالفات، الشركة بتعميق الاستقطاب ووضع أرباح بلا هوادة على سلامة مستخدميها.

قال Facebook في ملف تنظيمي يوم الثلاثاء إنه “أصبح خاضعًا للتحقيقات والطلبات الحكومية المتعلقة بادعاءات موظف سابق وإصدار مستندات الشركة الداخلية المتعلقة. من بين أمور أخرى، الخوارزميات الخاصة بنا، ومقاييس الإعلان والمستخدم ، وممارسات إنفاذ المحتوى ، مثل بالإضافة إلى المعلومات الخاطئة وغيرها من الأنشطة غير المرغوب فيها على منصتنا ورفاهية المستخدم “.

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن لجنة التجارة الفيدرالية بدأت في فحص أبحاث فيسبوك الداخلية.لا سيما حول ما إذا كانت منصات الشركة قد فاقمت مشاكل الصحة العقلية للمراهقين.

ويهدف ذلك لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت تسوية بقيمة 5 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع الوكالة في عام 2019 بشأن الخصوصية.

وأكد موقع فيسبوك أيضًا أنه أصدر تعليماته للموظفين يوم الأربعاء بعدم حذف المستندات.

وقال جو أوزبورن ، المتحدث باسم شركة فيسبوك ، إن “طلبات حفظ الوثائق هي جزء من عملية الرد على الاستفسارات القانونية”.

تراجع أسهم فيسبوك

تراجعت أسهم الشركة بأكثر من 16 في المائة منذ أن بدأت الصحيفة في الإبلاغ عن مستندات فيسبوك لأول مرة في منتصف سبتمبر.

وقال زوكربيرج في يوم الاثنين، إن metaverse سيكون “خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول”.

وأضاف أن فيسبوك يأمل في جذب مليار مستخدم إضافي و “مئات المليارات من الدولارات من التجارة الرقمية يوميًا” في العقد المقبل.

أعلنت الشركة يوم الخميس عن عدد كبير من ميزات ومشاريع metaverse و AR و VR الجديدة.

وسعت إلى طمأنة المستخدمين إلى أن الخصوصية والأمان سيتم تضمينهما في هذه الميزات.

وشمل ذلك “Horizon Home”، وهو تطبيق مصمم للسماح للمستخدمين بالتواصل الاجتماعي. كأفاتار في منزل وهمي مشترك أثناء ارتداء سماعات الواقع الافتراضي Oculus.

قالت فيسبوك أيضًا إنها تتخطى الصور الرمزية الحالية التي تشبه الرسوم المتحركة وتطور صورًا واقعية تمامًا تعكس المستخدمين وتتبعهم.

بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت الشركة مجموعة أدوات تسمى Presence لمساعدة المطورين على بناء تجارب واقع مختلط لـ metaverse ، وتطبيقًا يسمى Polar لمساعدة المبدعين على بناء مرشحات الواقع المعزز للصور والفيديو بسهولة أكبر.

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تحسر زوكربيرج على “الافتقار إلى الخيارات والرسوم العالية [التي] تخنق الابتكار” للمطورين الذين يستخدمون أنظمة التشغيل الحالي، في اشارة واضحة ضد أبل وجوجل. التي تتقاضى متاجر تطبيقاتها على الأجهزة المحمولة عمولات تتراوح بين 15 و 30 في المائة على السلع الرقمية.