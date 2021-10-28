مخرج “لعبة الحبار” يُحرج نتفليكس ويكشف عن أجره بالمسلسل

كشف “هوانغ دونغ هيوك” الكاتب والمخرج الذي يقف وراء ظاهرة “نتفليكس” العالمية، “لعبة الحبار” (Squid Game) أنه لم يصبح ثريا من وراء هذا المسلسل رغم الانتشار الواسع الذي لم يكن متوقعا له والأرباح الطائلة التي جنتها نتفليكس من ورائه.

“هوانج” 50 عامًا، هو الذي كتب وأخرج جميع الحلقات التسع من لعبة الحبار.

وسُئل في مقابلة مع صحيفة “The Guardian” البريطانية عما إذا كان ثريًا مثل المتسابق الفائز في اللعبة. وهو ما سخر منه.

وقال إن Netflix لم تمنحه أي نوع من المكافآت من الأرباح الهائلة التي جنتها، وأنها دفعت له فقط ما تم الاتفاق عليه بالعقد الأصلي. كما نقلت “ديلي ميل” البريطانيّة عن “الغارديان”

وقال:”لست بهذا الثراء لكن لدي ما يكفي. لدي ما يكفي لوضع الطعام على الطاولة. وليس الأمر كما لو أن Netflix تدفع لي مكافأة.”

تكلفة انتاج لعبة الحبار

وكانت وثائق مسربة كشفت أن تكلفة إنتاج “لعبة الحبار” بلغت 15.5 مليون جنيه إسترليني، بمقدار 1.75 مليون جنيه إسترليني للحلقة الواحدة.

بينما تقدر Netflix الآن أن أكثر من 142 مليون مشترك شاهدوا العرض. وتسبب مسلسل “لعبة الحبار” بدخول 4.4 مليون مشترك جديد لنتفليكس.

ويعتقد أن نتفليكس حققت من ورائه أرباح بيقمة 650 مليون جنيه إسترليني.

ويشار مسلسل “لعبة الحبار” الذي يحكي قصة مجموعة من الغرباء المختارين عشوائياً المثقلون بالديون، والذين تم اختيارهم للتنافس في ألعاب مميتة للحصول على جائزة ضخمة، وشاهده 111 مليون مشترك، تغلب بسهولة على مسلسل “بريدجيرتون” كأكبر عرض على Netflix.

فقد 6 أسنان أثناء عمله على المسلسل

كما كشف هوانج أيضًا أن كتابة كل حلقة وإخراجها كانت محنة مرهقة لدرجة أنه فقد ستة أسنان أثناء عمله على المسلسل.

وقال:”لقد كان مرهقًا جسديًا وعقليًا وعاطفيًا. ظللت أملك أفكارًا جديدة وأراجع الحلقات بينما كنا نصور، لذا تضاعف حجم العمل.”

اقرأ أيضاً: طبقوها خطوة بخطوة .. سناب شات يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

وكشف أيضًا أن المسلسل الأصلي مستوحى من المصاعب المالية التي عانت منها عائلته، بعد الانهيار الاقتصادي العالمي عام 2009.

وقال هوانج:”لقد كنت مرهقًا مالياً للغاية لأن والدتي تقاعدت من الشركة التي كانت تعمل بها.”

وأضاف أنه كان يعمل على فيلم لكنه فشل في الحصول على تمويل. وقال: “لذلك لم أستطع العمل لمدة عام تقريبًا. كان علينا الحصول على قروض – أمي وأنا وجدتي”.

موسم ثاني!

وتم إصدار لعبة Squid Game في 17 سبتمبر، حيث كشف هوانج أن الهدف هو أن يكون البرنامج التلفزيوني رقم 1 على Netflix ليوم واحد فقط.

لكنه انتهى به الأمر إلى أن يكون أكثر نجاحًا، وكان أكثر العروض مشاهدة على Netflix على الإطلاق.

وقال هوانج:”إنه لأمر مدهش للغاية. إنه يظهر أن الجمهور العالمي يتردد صداها مع الرسالة التي أردت التعبير عنها.

وأضاف هوانج أنه كان هناك “حديث” عن موسم ثان ، رغم أنه غير متأكد حتى الآن مما إذا كان سيحدث أم لا.

اقرأ أيضاً: بصورتهما عاريان .. رونالدو يفاجئ متابعيه بإعلان حمل جورجينا بتوأم

وتابع:”بالطبع هناك كلام. هذا أمر لا مفر منه لأنه كان مثل هذا النجاح، ومع ذلك … حتى لو حدث تكملة فلن تأتي في أي وقت قريب، حيث أن لدي أشياء أخرى أريد العمل عليها.”

واختتم:”لدي صورة عالية المستوى في ذهني، لكنني لن أعمل عليها على الفور. هناك فيلم أريد حقًا أن أصنعه أفكر في ما يجب القيام به أولاً.”