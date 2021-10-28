ما السر وراء تألق نجم الأهلي الجديد بيرسي تاو وغياب محمد شريف؟!

أعرب المدرب العالم لفريق الأهلي المصري “سامي قمصان”، عن سعادته بالفوز النظيف للفريق على منافسه. الإسماعيلي بالرباعية دون مقابل في أولى مواجهات انطلاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي والفوز المهم

وقال المدرب سامي قمصان في تصريحات صحفية له، ” بداية قوية ومكسب مهم، وحين يخسر الأهلي بطولة دوري صعب يخسر البطولة التالية، ولكننا نعود أقوى ولنعيد. الثقة في الجماهير، حيث أن الجمهور معتاد على البطولات نعم حققنا بطولة أفريقيا، كما حققنا بطولة أفريقيا. ولكن بطولة الدوري هي المحببة للجماهير ونستعد لها بشكل أفضل هذا الموسم”.

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وأضاف، ” طرقتنا ليست جديدة فسبق وأن لعبنا بنفس الطريقة أمام صنداونز. والترجي في دوري أبطال أفريقيا، ولكن المهم أن يكون لديك التوازن داخل الفريق ونعطي الحرية لثلاثي هجوم الفريق، كما أن اللاعبين قد استوعبت فكرة موسيماني سريعًا بطريقة اللعب، وربما سيكون لدينا الانتقادات إذا لم نفز لكننا حضرنا للقاء جيدًا”.

تألق بيرسي تاو وغياب شريف

وأشاد المدرب قمصان، بنجم فريقه محمد شريف، واصفًا إياه باللاعبين المؤثرين .في مسيرة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، مردفًا: ” شريف لديه العديد من الخبرات ولكن لا يمكننا أن نلعب في كل مباراة بمحمد شريف. فلا بد هناك العديد من البدائل والقرار يرجع إلى المدير الفني موسيماني واللاعبون ملتزمون بذلك”.

الأيجيبشن ليج غير مستعد لرقصة بيرسي تاو 🔥pic.twitter.com/WNBw2O3bMw — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) October 27, 2021

وتحدث عن تألق النجم التجديد بيرسي تاو، قائلاً: ” اللاعب انسجم سريعًا ولديه الخبرات القوية وسبق وأن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وختم حديثه، ” المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني. لديه مشروع داخل المارد الأحمر، وهو ما طلب بيرسي تاو وإعادة العديد. من اللاعبين من الإعارة، والمدرب الذي يفعل ذلك يريد العمل والاستمرار مع الفريق لفترة طويلة”.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي في الجولة الأول. من منافسات الموسم المصري 2021-2022 بأربعة أهداف نظيفة دون رد، وقد سجل أهداف المارد الأحمر التونسي علي معلول، والجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، والمصري أحمد عبد القادر رضوان، كما وبهذا الفوز تربع فريق الأهلي المصري في صدارة. ترتيب الدوري المصري بثلاثة نقاط ثمينة.

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