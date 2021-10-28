سيلينا غوميز تكشف سر الوشم العربي على جسدها لأول مرة!

كشفت الفنانة العالمية سيلينا غوميز، لأول مرة سر الوشم الذي تضعه على جسدها باللغة العربية.

وشم سيلينا غوميز

وقالت سيلينا غوميز في تصريحات صحفية، إنها حصلت على وشم (أحب نفسك أولا)، بعدما أخبرتها مُعجبة بذلك.

وكانت سيلينا قد حصلت على الوشم باللغة العربية قبل سنوات في سرية تامة.

وكشفت غوميز عن الوشم بصورة عبر حسابها على (انستجرام).

كواليس وشم سيلينا

ووجهت النجمة العالمية حينها الشكر لرسام الوشم الخاص بالمشاهير، بانج بانج ماكوردي. وكشف بانج بانج كواليس وشم غوميز العربي.

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وقال: (كانت متطلعة بشدة لرسم ذلك الوشم).

وأشار بانج بانج في تصريحات إلى أن سيلينا هي التي اختارت الوشم.

قلادة باسم سيلينا بالعربية

وأضاف: (سيلينا أحضرت معها النص لتريني كيف تريده أن يكون، وطوله 4 بوصات).

وأكد بانج بانج أن الوشم لم يستغرق عمله وقتا طويلا، مضيفا: (استغرق حوالي 45 دقيقة فقط).

وسبق أن ارتدت سيلينا جوميز قلادة كُتب عليها اسمها بالعربية.

هل تتواعد سيلينا مع كريس إيفانز؟

وفي سياق آخر، انتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بأن الممثل الأمريكي كريس إيفانز، يتواعد مع سيلينا.

وذلك نظراً لاكتشاف بعض المعجبين أدلةً على وجود علاقة غرامية بين الثنائي.

ولكن بحسب موقع eonline ، لم يتم تأكيد أي شيء بخصوص هذا الأمر، ويظل كل ما يتم نشره هو مجرد تكهنات.

وحول ما اكتشفه متابعو النجمة العالمية، يقول التقرير إن الأمر بدأ في سبتمبر الماضي.

متابعات عبر السوشيال ميديا

وذلك حين نشرت أخبار على بعض حسابات المعجبين عبر (تويتر) تشير إلى أن كريس بدأ في متابعة سيلينا على (إنستجرام).

وفي بداية الشهر الحالي، شاهد البعض سيلينا مع كريس يغادران نفس الاستوديو فى لوس أنجلوس.

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ويوجد أيضاً صور للثنائي، ذكر التقرير أنها التقطت أثناء مغادرتهما نفس المطعم في مناسبات منفصلة.

فوتوشوب!

لكن آخرين شككوا في حقيقة الأمر، وقالوا ربما هذه الصور تم تعديلها بالفوتوشوب فقط.

وكانت سيلينا تتابع كريس لفترة طويلة، واعترفت ذات مرة أنها معجبة به.

وقالت حينها في برنامج Watch What Happens Live في عام 2015: (أنا معجبة نوعًا ما بكريس إيفانز.. أليس لطيفًا؟).

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