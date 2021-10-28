سوزان نجم الدين واقعة في الغرام .. من هو العريس؟! (فيديو)

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، خطوبتها، ورفضت أن تكشف هوية العريس.

زواج سوزان نجم الدين

وقالت سوزان نجم الدين، في مداخلة مع برنامج ET بالعربي: (أعيش حاليا قصة حب، والخاتم الذي أرتديه في يدي هو خاتم خطوبتي).

وتابعت: (الوحدة منا محتاجة إيه غير سند ورجل حقيقي بحياتها، وليس الموضوع ارتباط وخلاص).

🔥 حصري: سوزان نجم الدين “مخطوبة وتعيش قصة حب” وتستعرض الخاتم عبر ET بالعربي 💍 @suzan_najm تابعوا التفاصيل في اللقاء الكامل 👇https://t.co/ShdDiNRMkP pic.twitter.com/zV7orOO60C — ET بالعربي (@ETbilArabi) October 27, 2021

وأشارت سوزان إلى أن أهم ما يميز علاقتها بخطيبها وجود تكافؤ وتفاهم وحب حقيقي.

وقبل أيام، لمحت سوزان إلى أنها من الممكن أن تتزوج قريباً.

“خطيبي كريم النفس”

وحول الصفات التي جذبتها لحبيبها، قالت: (اللي شدني لإلو إنو شهم جدا، ورجل بكل معنى الكلمة، وكريم النفس).

وتابعت: (وكريم بكل شيء، ومحب حقيقي لسوزان، مش للفنانة أو للنجمة).

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وأكدت أنها وقعت في غرام خطيبها حديثاً، وأن فستان زفافها أصبح جاهزاً.

ولفتت الفنانة السورية إلى أنها لو كان تعلم بتقنية حفظ البويضات لإنجاب الأولاد في وقت لاحق، لكانت قامت بذلك.

سوزان وحارسها!

وفي وقت سابق، حسمت الفنانة السورية الأنباء التي تتكرر حول زواجها بحارسها الشخصي، بعد وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي.

وعبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على (انستجرام)، أعادت نجم الدين الخبر المنتشر .

وكان تحت عنوان (الفنانة سوزان نجم الدين وأنباء عن زواجها من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي، مبروك سوزان).

وردت سوزان غاضبة: (الخبر مش صحيح، الهبل عند الناس ياللي مصدقة هالخبر).

كما جاء في صيغة الأنباء المتداولة حول الأمر، ما جاء نصه (أنباء عن دخول الفنانة سوزان نجم الدين في وعكة صحية بعد فترة قصيرة من زواجها بحارسها الشخصي الف سلامه يارب).

أيمن زيدان وعلاقة حب

ونفت سوزان ما يتردد حول وجود علاقة حب بينها وبين الممثل السوري أيمن زيدان أثناء فترة زواجها.

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وقالت: “الحب يتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيزا وزميلا وشريكا غاليا”.

ووجهت سوزان رسالة لأيمن زيدان قائلة: “إنت إنسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه”.

كما كشفت نجم الدين أن الفنان المصري محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه، ونفت أن يكون قد عرض عليها الزواج.

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