سلطنة عمان ضمن أفضل 10 وجهات موصى بها بحسب أشهر دليل للسفر

في تقرير حديث له صنف دليل السفر الأشهر عالميا “لونلي بلانت” سلطنة عمان، ضمن أفضل 10 وجهات موصى بها للعام 2022.

دليل “لونلي بلانت” أشار في تقريره إلى ما تشتهر به السلطنة من جمالها الطبيعي وقيمها الأصيلة، وتراثها الغني.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى إقليميا في التصنيف، والمرتبة السابعة في قائمة لونلي بلانيت.

بينما جاءت مصر في المركز العاشر في الدليل.

وأشاد التقرير بآثار مصر القديمة القديمة ومواقعها التاريخية والحياة البحرية الرائعة في البحر الأحمر.

السياحة في سلطنة عمان

وتمتلك سلطنة عمان مقومات سياحية بحكم موقعها الوسيط كبوابة بين شرق العالم وغربه.

ونمت السياحة في عمان بشكل كبير خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي عام 2019، استقطبت عمان حوالي 3.5 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، بزيادة 3.1 مليون عن عام 2017.

وذلك وفقًا لنشرة إحصاءات السياحة لعام 2019 الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة.

ولدى عمان العديد من مناطق الجذب السياحي، لا سيما في مجال السياحة الثقافية.

فالعاصمة مسقط اختارها ناشر دليل السفر الأمريكي “لونلي بلانيت” في عام 2012، كأفضل مدينة للزيارة. كما اختيرت كعاصمة للسياحة العربية لعام 2012.

سياحة الرمال والشواطئ

وتعتبر رمال محافظة الشرقية العمانية وجهة مفضلة لمحبي سياحة الصحراء والتخييم الصحراوي.

بينما هناك الكثير من الشواطئ الممتدة على طول السلطنة، مثل شاطئ “قنتب” وشاطئ “القرم”.

وغيرها من الشواطئ الرملية البكر حيث يمكن ممارسة السباحة والغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية.

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وكذلك يمكن مشاهدة الدلافين ومراقبة الطيور.

الجبل الأخضر في سلطنة عمان

كما ويوجد في السلطنة أيضا “الجبل الأخضر” الذي يتوافد عليه السياح بكثرة.

وهو جبل يقع في ولاية نزوى، وهو جزء من سلسلة جبال الحجر.

ويشتهر الجبل الأخضر بتنوع منتجاته الزراعية كالفاكهة والزهور والرمان والخوخ والمشمش واللوز والجوز والورود.

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كما ويبلغ ارتفاع الجبل 3000 متر ويتوافد السياح بكثرة على المنطقة وخاصة في أواخر شهر أكتوبر، والذي يزداد فيه تألق منطقة الجبل الأخضر.