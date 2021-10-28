بصورتهما عاريان .. رونالدو يفاجئ متابعيه بإعلان حمل جورجينا بتوأم

كشف النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصديقته جورجينا رودريجيز، عن حملها منه بتوأم .

ونشر رونالدو صورة ظهر فيها عاريا وصديقته جورجينا، ويمسك بيديه إشاعة “سونار” توضح وجود حالة حمل.

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وعلق كريستيانو على الصورة قائلا:”يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأمان. قلوبنا مليئة بالحب – لا يسعنا الانتظار لمقابلتكما.”

وكان كريستيانو رونالدو قد تعرض لمشاعر سلبية وخيبة أمل، عقب الخسارة الفادحة التي تلقاها فريقه أمام ليفربول بقيادة محمد صلاح.

وتغلب ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، وشهدت المباراة تألق محمد صلاح الذي سجل هاتريك في شباك دي خيا.

وفي أعقاب الهزيمة الساحقة، نشرت جورجينا صورة تواسي فيها كريستيانو رونالدو مهاجم.

ووضعت الإسبانية جورجينا على صورة صديقها وهي يرتدي زي مانشستر يونايتد التي نشرتها عبر حسابها على موقع ” الانستغرام”، رمز قلب تعبيرًا عن حبها ودعمها له.

ثروة جورجينا رودريجيز

وكانت تقارير صحفية كشفت أن كريستيانو يدفع مبلغا شهريا لحبيبته جورجينا يصل إلى 100 ألف دولار أميركي.

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وذلك على الرغم من أنها تحقق أموالا طائلة في عملها كعارضة ازياء وشخصية معروفة وتربعها على أغلفة المجلات العالمية.

بينما لفتت تقارير سابقة إلى أن ثروة جورجينا رودريغيز تتخطى الـ 20 مليون دولار حتى عام 2021.

حبيبة رونالدو تثير الجدل

وكانت جورجينا قد أثارت جدلا واسعا قبل أيام، بعد خضوعها لجلسة تصوير لصالح مجلة L’officiel.

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حيث نشرت رودريغز صورة الغلاف على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي مما اثار الجدل لدى المتابعين.

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كما ظهرت فتاة الغلاف جورجينا، بمجموعة أزياء جريئة، منها فستان أزرق منفوش، وتنورة سوداء غجرية.

بينما صورة الغلاف الرئيسية لجورجينا، كانت بفستان أحمر أوف شولدر، قصير.

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وقالت جورجينا في لقاءها مع المجلة: (إن الحياة الصحية واللياقة البدنية والعناية بجسمك أمر مهم للغاية).

كما قالت: (إنه مثل الدين بالنسبة لي، هذا هو السبيل للبقاء هادئًا والحفاظ على صحة ذهني).

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