هل قررت “إم بي سي” إغلاق مكاتبها في لبنان بسبب جورج قرداحي!

نقل تلفزيون “Mtv” اللبناني عن مصادر وصفها بالمطلعة أن إدارة شبكة قنوات “إم بي سي” السعودية، قررت اغلاق مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي اعتربت مسيئة للسعودية.

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيم إرهابي، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف.”

اقرأ أيضاً: هجوم سعودي حادّ على جورج قرداحي وتوقعات بأزمة دبلوماسية لهذا السبب

تلفزيون “Mtv” ذكر أنه جراء تصريحات قرداحي فقد قررت “إم بي سي”، غلق جميع مكاتبها بلبنان والرحيل بطاقم العمل والمعدات إلى الرياض.

وليد بن إبراهيم يفتح النار على قرداحي

من جانبه شن رئيس مجلس إدارة مجموعة “إم بي سي” الإعلامية السعودية وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، هجوما عنيفا على جورج قرداحي. ووصف تصريحاته بأنها “اتهامات مغرضة تستهدف السعودية والإمارات”.

وبأشد العبارات شجب “آل إبراهيم” في بيان له نقلته وسائل الإعلام السعودية، موقف قرداحي واتهاماته للمملكة.

كما واعتبر أن موقف جورج قرداحي “مستغرب جداً وغير مقبولة بتاتا.”

وتابع أن آرائه “لا تعبر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها. والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة.”

استدعاء سفير لبنان في السعودية

وأعلنت السعودية والكويت، الأربعاء، استدعاء ممثلي لبنان الدبلوماسيين بأراضيهما، وسلمتهما مذكرتي احتجاج على تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن “جهود التحالف” الذي تقوده الرياض في اليمن.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان الأربعاء: “نظرًا لما يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين. استدعت الوزارة الأربعاء سفير لبنان (فوزي كبارة) وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية”.

وأعربت الخارجية السعودية عن “أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة. تعد تحيزا واضحا لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة”.

اقرأ أيضا: أزمة جورج قرداحي .. أمير سعودي: “هل أنت أحمق؟ استعن بجمهور الضاحية”

بينما أعلنت الخارجية الكويتية في بيان الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض بلادها لتصريح قرداحي.

كما وقالت إن ما أدلى به قرداحي “اتهامات باطلة”، معتبرة إياها “خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية”.