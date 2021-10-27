موعد ومعلق مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد مباراة قوية أمام نظيره أساسونا مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال11. من الدوري الإسباني على أرض ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وأساسونا

وستقام المباراة بين كلا الفريقين عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر. والنصف مساءً، ولكن بتوقيت بدولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين فريق ريال مدريد ومنافسه أوساسونا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيعتمد المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي على تشكيلة أساسية في مواجهة فريق الضيف أوساسونا، فقد كان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وسيكون في دفاع الفريق كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، وفي هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو غوس.

تشكيلة فريق أوساسونا

وسيدخل المدرب الإسباني جاغوبا أراساتي في تشكيلة أساسية أمام نظيره أوساسونا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سيرجيو هيريرا.

كما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: إغناسيو ميراليس، خوسيه فالديز، مانويل دي لا بينا، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: روبين غارسيا، جون مونكايولا، خافيير مارتينيز كالفو، لكن في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، إزيكييل أفيلا، كيكي، أنتي بوديمير.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 21 نقطة، كما وآتى فريق أوساسونا في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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