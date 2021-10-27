موعد مباراة برشلونة وفاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه راديو فاليكانو مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة ال11. من الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” كامبو دي فايكاس”.

موعد مباراة برشلونة وفاليكانو

وستنطلق المباراة برشلونة وفاليكانو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت بدولة الجزائر .والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات. الدوري الإسباني لهذا الموسم.

اقرأ المزيد: تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون بركلات الترجيح ويتأهل في كأس الرابطة الإنجليزي (شاهد)

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، كما بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة ونظيره راديو فاليكانو عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف راديو فاليكانو، فقد تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

كما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: كونتينو، سيرجيو بوسكيتس، جافي.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق راديو فاليكانو

وسيلعب المدرب أندوني إيراولا في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى لوكا زيدان.

ابرز غيابات برشلونة امام رايو فاليكانو ❌❌ انسو فاتي

فرانكي دي يونغ

بيدري

ديمبيلي

اراوخو pic.twitter.com/w6Bp0tfgTT — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) October 27, 2021

كما وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: ماريو هرنانديز، فرانسيسكو توريس، إستيبان سافيلجيتش، أما في وسط الفريق. سيكون كلاً من: ألفارو غارسيا ريفيرا، أوناي لوبيز، ماريو سواريز، وسيكون في هجوم الفريق كلاً من: راداميل فالكاو، أوسكار تريجو، سيرجي غوارديولا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق راي وفاليكانو في المركز الثامن. في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، كما جاء منافسه فريق برشلونة في المركز التاسع برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»