فيديو رقص الكويتية سناء القطان في حفل عمرو دياب يثير الغضب!

أثارت الفنانة الكويتية سناء القطان، جدلاً واسعاً بوصلة رقص جريئة في حفل الفنان المصري عمرو دياب.

وصلة رقص مبتذلة!

وظهرت سناء القطان بفيديو متداول رصدته (وطن)، وهي ترتدي (توب) من الساتان، يكشف بطنها، وعاري الأكمام ومكشوف الصدر.

ونسقته سناء مع بنطلون أبيض ضيق، وتراقصت بطريقة جريئة على أنغام أغنية (العالم الله).

وهو ما أثار موجة انتقادات وهجوم ضدها، فجاء في التعليقات: (ما هذا يا كويت).

ناشطون: (ماهذا ياكويت؟)

وكتب آخر: (هذي بره الكويت، غيرنا يسوون العن من هالشي وبوسط الرياض).

وسخر آخر من لجوء سناء لعمليات النفخ معقباً: (اتوقع قريباً بيصير فيه ازمة انقطاع السيلكون في العالم).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (كومة من الفيلر والبوتكس).

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وقال آخر: (جنهم محتاجه حطب، يا كثر حطب جهنم).

وفي سياق آخر، أثارت سناء القطان بعد نشر فيديو جديد لها تهدد فيه صديقاتها بنشر فضائحهن في دبي .

سناء تهدد بنشر فضائح صديقاتها!

وقالت سناء في الفيديو موجهة حديثها لإحداهن: (ياللي كنتي تبكين لأنك بعد ما تزوجتي كويتي ما لبستي روليكس، واشتريت أنا لكي الروليكس).

وتابعت: (نسيتي ريحتك الخايسة أنتي وأٌمك، كنتي تلبسين هدومي أنتي وأٌختك، لا تحاكون عني أنتي وياها).

وزادت القطان: (المشكلة أنكم تدرون أن سناء القطان تدعسكم).

واستطردت: (كنتم ما في أحد تعزمونه إلا وأنا أكون موجوده عندكم، وكنتم تقولون سناء القطان حبيبتنا وصحبتنا وما بتعمل دعاية لأحد إلا لما نقولها، أقولك شيء أنتي وأختك أنتم أشكال غير نظيفة).

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وبتهديد صريح لصديقتها السابقة، قالت سناء: (لا تنسين دبي كله مصور اتقي شر الحليم إذا غضب ، أنا ساكته عنكم لأنكم آخر همي).

وختمت: (وحدة فيكم كانت تبكي لتتزوج كويتي .. وكنتي تهاوشين مع رجلك علشان خمسين دينار).

فيديو مثير للغرائز

يشار إلى أن القطان​ أحيلت قبل 3 سنوات إلى نيابة شؤون الإعلام والنشر وذلك بعد ان تم اتهامها بإثارة الغرائز .

ولم يتم احالة سناء القطان لوحدها الى النيابة العامة فقد تم استدعاء “فاشنيستا” أخرى لم تعرف هويتها بتهمة استخدام الالفاظ النابية خلال ردها على منتقديها.

واستدعتْ النيابة الاثنتين حينها، وتمّ اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما، وتحريك دعوى جزائية، بناء على شكوى من المحامي سعد العنزي.

والذي اعتبر أنّ مواقع التواصل الإلكترونية مكان عام لذا كل ما يقام فيه خارج حدود اللياقة تعتبر جريمة لأنّ العلنية.

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