فحص المستقيم الرقمي .. ما هو ولماذا يخشاه الرجال رغم أهميته!

قالت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية في تقرير ترجمته “وطن“، إن إجراء فحص المستقيم الرقمي، يكون من خلال اختبار روتيني يتم إجراؤه لفحص الأجزاء الأخيرة من الأمعاء، والتي تكون فوق فتحة الشرج مباشرةً. وخلال هذا الفحص سيقوم الطبيب باستخدام إصبع مغطى بقفار مشحم، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك تشوهات في منطقة فتحة الشرج أو المستقيم أم لا، وعادةً ما يستغرق هذا الفحص بضع دقائق.

في ذات السياق، أثناء الفحص، يُدخل الطبيب إصبعًا مغطى بقفاز من يد واحدة في المستقيم.

كما يمكنه استخدام اليد الأخرى للضغط على أسفل البطن أو منطقة الحوض.

وهذا الاختبار هو ما يثير خوف الرجال ويجعلهم يترددون في الكشف عن مرضهم، الذي يمكن أن يكون خطيرا في بعض الحالات.

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والجدير ذكره، أنه إجراء غير جراحي يستخدمه الأطباء لاختبار المستقيم السّفلي والأعضاء الداخلية الأخرى.

كما يتم تنفيذ فحص المستقيم الرقمي لعدد من الأسباب.

إنّها طريقة سريعة وسهلة للتحقق من صحة غدة البروستاتا لدى الرجل. للكشف عن حالات مثل تضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد) و سرطان البروستاتا.

لماذا يتم إجراء هذا الفحص؟

يهدف هذا الفحص، إلى التحقق من وجود أورام أو تضخم في البروستاتا عند الرجال.

وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يبدو الورم في البروستاتا وكأنه كتلة صلبة. فضلا عن ذلك، يمكن القيام بذلك كجزء من الفحص المنتظم أو لمراقبة الأعراض، مثل التغيرات في التبول (عند التبول)، حيث لا يمكن الشعور بجميع مشاكل البروستاتا من خلال فحص المستقيم فقط.

علاوة على ذلك، تساعد مثل هذه الفحوصات، في معرفة سبب ظهور أعراض على غرار:

نزيف المستقيم (دم في البراز)، أو ألم في البطن أو الحوض.

تغيرات في التبول (عند التبول)، أو تغير في عادات الأمعاء.

تحقق من وجود بواسير أو أورام ، مثل السرطان، في المستقيم.

كما تكون هنالك حاجة لإجراء فحص المستقيم عندما يشعر الشخص بآلام موضعية، وإفرازات، وتغييرات في عادات التغوط أو التبرّز. وفي حالات النزيف، يتم القيام بهذا الفحص من أجل استبعاد بعض الحالات السريرية، مثل:

الإصابات الجلدية.

البواسير (Hemorrhoids).

الشق الشرجي (Anal fissure) من الجانب الأمامي أو الخلفي للشرج.

فتحة الناسور (Fistula) الخارجية.

ندبة أو انتفاخ.

كما تجدر الإشارة، إلى أن فحص المستقيم الرقمي غير مناسب للكشف عن سرطان القولون.

يمكن الوصول إلى جزء صغير فقط من القولون السفلي أثناء فحص المستقيم الرقمي.

ومع ذلك يمكن استخدام فحص المستقيم الرقمي للحصول على عينة البراز.

وإذا كان الدم موجودًا في البراز، فقد يشير إلى سرطان القولون أو مشاكل أخرى. لا يكون الدم مرئياً دائما للعين المجردة في عينة البراز، لذلك قد يرغب الطبيب في إجراء اختبار تعداد الدم في البراز للتأكيد.

فحص المستقيم الرقمي ليس أمرا مخيفا

فحص المستقيم الرقمي هو اختبار آمن وسهل. ليست هناك حاجة إلى معدات، بخلاف قفازات الفحص ومواد التشحيم.

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سَيكون الطبيب قادرا على إخبار المريض على الفور إذا كان يشعر بأي شيء غير طبيعي ويمكنه عادة أن يمنح المريض فكرة جيدة عن المشكلة.

سيبحث الطبيب عن أشياء مثل تضخم البروستاتا أو عقيدات البروستاتا، والدم الإجمالي، و مشكلة البواسير، والشقوق الشرجية، و أورام المستقيم.

وفي حال ثبت أن لدى الشخص خلل، لا يمكن للطبيب تشخيصه على وجه اليقين في وقت الفحص، فسيَحتاج المريض إلى مزيد من الاختبارات. قد يشمل هذا الاختبار خزعة أو تنظير المستقيم أو تنظير السيني أو تنظير القولون.