حصة الجبري على CNN لتزيد متاعب ولي العهد .. هذا ما كشفته بعد مقابلة والدها

في خطوة تصعيدية جديدة بعد مقابلة سعد الجبري ببرنامج “60 دقيقة” على شبكة CBS الأمريكية، ظهرت ابنته حصة الجبري في مقابلة مع قناة CNN.

وتحدثت حصة الجبري في المقابلة، عن اعتقال زوجها “سالم المزيني” في الإمارات وتسليمه للسعودية.

وطالبت حصة خلال حديثها لـCNN، بالإفراج عن زوجها وشقيقها وشقيقتها من السجون السعودية .

🔴عائلة الجبري تواصل تصعيدها ضد ابن سلمان مع الظهور الأول لحصة سعد الجبري في لقاء خاص على الـCNN، وتطالب بالإفراج عن زوجها وشقيقها وشقيقتها. pic.twitter.com/kTSKlJcUXd — مفتاح (@keymiftah79) October 26, 2021

وعبّرت حصة الجبري عن شعورها المستمر بالخوف وعدم الأمان.

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واضافت “الجبري” أن زوجها مختطف ويتم تعذيبه، ولا تعلم أي شيء عنه. وقالت: “أخاف على أولادي، وأخاف أن أستيقظ على أخبار سيئة حول زوجي”.

🔴حصة الجبري:

– لدي شعور مستمر بالخوف وعدم الأمان.

– زوجي مختطف ويتم تعذيبه، ولا أعلم أي شيء عنه.

– أخاف على أولادي، وأخاف أن أستيقظ على أخبار سيئة حول زوجي. pic.twitter.com/4AgpSdCG5I — مفتاح (@keymiftah79) October 26, 2021

وأكدت حصة الجبري أنه تم تعذيب زوجها سالم المزيني بوحشية. وقالت: “رأيت علامات التعذيب على جسده، وقد أخبرني بأشياء لا يمكن تخيلها.”

🔴 حصة الجبري: تم تعذيب زوجي بوحشية، رأيت علامات التعذيب على جسده، وقد أخبرني بأشياء لا يمكن تخيلها. pic.twitter.com/iisWHwuAGn — مفتاح (@keymiftah79) October 26, 2021

وشدد حصة على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخشى ما يعرفه والدها عنه؛ لأن هذه المعلومات ستؤثر عليه وستعيق وصوله للعرش.وفق قولها

مقابلة سعد الجبري

وقال سعد الجبري في المقابلة إنّ محمد بن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه:”أريد اغتيال الملك عبد الله. أنا أملك خاتما ساما من روسيا. سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

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وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان). سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

وهاجم الجبري، في المقابلة، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

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كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.