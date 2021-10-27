جوجل تطلق ميزة أمان جديدة خاصة بإزالة الصور من نتائج البحث

أعلنت شركة جوجل “Google” اليوم، الأربعاء، عن طرحها ميزة أمان جديدة، ستتيح للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا طلب “إزالة صور لأنفسهم” من نتائج البحث.

إزالة الصور من نتائج البحث

“جوجل” وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أطلقت صفحة مساعدة لمثل هذه الطلبات التي لا تسمح للقصر فقط بطلب إزالة المعلومات. ولكن أيضًا تمنع ظهور معلومات عنهم في البحث وعلى موقع ويب معين.

كما سيُسمح أيضًا للآباء والأوصياء بإرسال مثل الطلبات.

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وبحسب بيان “جوجل” فإن هناك ظروف لا يجوز فيها الموافقة على طلب أي شخص “باستثناء حالة المصلحة العامة”.

ويجب وفق بيان الشركة التكنولوجية العملاقة أيضا، أن يكون المستخدمون بعمر 18 عامًا أو أقل لكي توافق Google على الطلب.

مما يعني أنه إذا تجاوزوا سنهم، فلا يمكنهم التقدم بطلب لإزالة الصور عندما كانوا مراهقين.

انتقادات لفيسبوك وانستغرام

وكانت “Google” أعلنت لأول مرة عن خططها لهذه الميزة في أغسطس الماضي. مضيفة أنه سيتم تفعيلها في الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي خضعت فيه منصات الإنترنت الرئيسية للتدقيق منذ فترة طويلة من قبل المشرعين والمنظمين، بشأن تأثير مواقعهم على سلامة وخصوصية ورفاهية المستخدمين الأصغر سنًا.

ويتعرض فيسبوك وإنستغرام حاليًا لانتقادات حادة بعد أن شارك أحد المختصين تقارير تكشف كيف تضر هذه المنصات بالأطفال.

وأعلنت شركة أبل “Apple” أيضًا في أغسطس أنها ستنضم إلى حركة حماية القاصرين من خلال مسح صور المستخدمين بحثًا عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

شروط ميزة الأمان الجديدة

ولطلب إزالة الصور، سيتطلب “نموذج المساعدة” من المستخدمين تقديم عناوين URL للصور والمحتوى المحدد.

وسيتلقى المستخدمون بعد ذلك تأكيدًا تلقائيًا بالبريد الإلكتروني بعد إرسال طلبهم. مما يعني أن Google ستراجع طلب الإزالة من خلال “جمع المزيد من المعلومات”.

بعد ذلك، سيتم إرسال إخطار بالإجراء الذي تم اتخاذه.

محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال

وتقول جوجل:”إذا كان الطلب لا يفي بمتطلبات الإزالة، فسنضمّن أيضًا شرحًا موجزًا عن سبب رفض طلبك ولديك لاحقًا مواد إضافية لدعم حالتك، ويمكنك إعادة إرسال طلبك.”

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هذا وستساعد ميزة Google الجديدة المستخدمين أيضًا في الإبلاغ عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمُستغَلين أو مؤسسة في قائمة مقدمة تستند إلى الموقع الجغرافي للمستخدم.