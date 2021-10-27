تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون بركلات الترجيح ويتأهل في كأس الرابطة الإنجليزي (شاهد)

تأهل فريق تشيلسي إلى دور الربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية. بعد تحقيق الفوز على منافسه ساوثهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل الإيجابي بين كلا الفريقين. بهدف لكليهما في مباراة جمعت كلا المنافسين على ملعب “ستامفورد بريدج”.

مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

وسجل فريق تشيلسي الهدف الأول في الدقيقة ال44 عن طريق اللاعب كاي هافرتز سددها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى، ولم يمضي دقائق ليعود فريق ساوثهامبتون بهدف التعديل في الدقيقة ال47 عن طريق فرد آدامز.

ركلات الترجيح وتأهل تشيلسي

ونجح فريق تشيلسي “البلوز” من تحقيق الفوز على منافسه ساوثهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل بذلك إلى دور الربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم 2021-2022.

وسيواجه فريق تشيلسي منافسه أرسنال في مباراة قوية بين كلا الفريقين في قمة الدور الربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيلة فريق تشيلسي

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

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بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

Another dramatic night in the cup! 🎭 Through on penalties, again! ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 26, 2021

تشكيلة فريق ساوثهامبتون

ولعب المدرب رالف هاسنهوتل في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف تشيلسي، حيث تواجد في حراسة المرمى ألكس مكارثي.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: يانيك فيسترجارد، رومان بيرو، فوجنوفيتش، محمد ساليسو، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: ناثان تيلا، إبراهيما ديالو، موسى دجينيبو، وفي هجوم الفريق كان كلاً من: ثيو والكوت، شين لونغ، دان نلوندولو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما جاء منافسه ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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