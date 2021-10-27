الليغا تشتعل من جديد بعد تعثر ريال مدريد أمام أوساسونا (فيديو)

تعثر فريق ريال مدريد أمام منافسه أوساسونا بالتعادل السلبي دون إحراز أي من الأهداف، في إطار منافسات الجولة الحادي عشر. من الدوري الإسباني على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وشهدت المباراة بين ريال مدريد وأوساسونا السيطرة والقوة طيلة أحداث مجريات اللقاء، مع إهدار الفريق الملكي الإسباني. العديد من الفرص الضائعة باتجاه شباك الفريق الضيف المنافس أوساسونا في المباراة.

لكن أوساسونا قدم الأداء الجيد في المباراة من خلال الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف، والقيام بالدور الدفاعي من منع وصول مهاجمين لاعبي فريق ريال مدريد إلى مرمى فريقه، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وسيواجه فريق ريال مدريد “الملكي” مواجهته القادمة أمام منافسه إلتشيه مطلع الأسبوع القادم، يليها في ذات الأسبوع مواجهة فريق شاختار الأوكراني في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

تشكيلة فريق ريال مدريد

واعتمد المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي على تشكيلة أساسية في مواجهة فريق الضيف أوساسونا، فقد كان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

كما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، وفي هجوم الفريق كان في التشكيلة كلاً من: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو غوس.

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تشكيلة فريق أوساسونا

ودخل المدرب الإسباني جاغوبا أراساتي في تشكيلة أساسية أمام نظيره أوساسونا، حيث تواجد في حراسة المرمى سيرجيو هيريرا.

👔 "أعجبني الفريق. لم أقتنع بالشوط الأول كثيراً ، ولم نغير اتجاه اللعب بطريقة سريعة ، لعبنا كثيراً على اليسار. الجزء الثاني كان أفضل. ليس لدي أي شيء لأوبخ لاعبي فريقي. لقد أعطوا كل شيء. وعلينا أن نواصل المجهود."

💬 @MrAncelotti pic.twitter.com/eDHWZfmvZG — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 27, 2021

كما جاء في دفاع الفريق كلاً من: إغناسيو ميراليس، خوسيه فالديز، مانويل دي لا بينا، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: روبين غارسيا، جون مونكايولا، خافيير مارتينيز كالفو، لكن في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، إزيكييل أفيلا، كيكي، أنتي بوديمير.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ” الليغا” برصيد 21 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية وريال بتيس وريال سوسيداد، بينما جاء فريق أوساسونا في المركز السادس برصيد 19 نقطة خلال منافسات الدوري الإسباني.

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