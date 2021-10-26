موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق أرسنال أمام الضيف ليدز يونايتد مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة قوية بين كلا الفريقين ضمن منافسات الدور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية على أرض ملعب ” الإمارات”.

موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد

وستنطلق المباراة بين أرسنال وليدز يونايتد عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة .” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

كما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان بتوقيت الحادية. عشر إلا ربع، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم.

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وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

◾️ Our 4-4-2 formation

◾️ Aubameyang’s fine form

◾️ Youngest squad in the @premierleague Read every word from @m8arteta’s latest interview 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 25, 2021

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء. بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة فريق أرسنال

وسيدخل المدرب ميكل أرتيتا في مواجهة قوية أمام منافسه ليدز يونايتد، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق بيرند لينو.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: بن وايت، تاكيهيرو تومياسو، نونو تافاريس، بينما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من اللاعبين، إيميل سميث رووي، ألبرت لوكونجا، توماس بارتي، محمد النني، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أوباميانج، بوكايو ساكا، ألكسندر لاكازيت.

تشكيلة فريق ليدز يونايتد

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف أرسنال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.

وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: دالاس، ليام كوبر، دييجو لورينتي، لوك أيلينج، وسيعتمد المدرب في خط الوسط على اللاعب كالفين فيليبس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من، جاك هاريسون، روبيرتس، رودريجو، دانييال جيمس.

🔥 @AMTAutoUK's Spotlight is back, and this week they take a look at Liam's performance against Wolves pic.twitter.com/LMd1UTkNej — Leeds United (@LUFC) October 25, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال الإنجليزي المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي منافسه ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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